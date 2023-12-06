Набравшая 150 тыс. подписей петиция против бытового насилия не имеет силы, заявил Минюст
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Глава Минюста в кулуарах мажилиса высказался о петиции против бытового насилия, которая набрала 150 тыс. подписей. Он заявил, что из-за нового закона она не имеет силы, передает корреспондент NUR.KZ.
Журналисты сегодня отметили, что петицию против бытового насилия подписали на сегодня 150 тысяч казахстанцев. Они поинтересовались у главы Минюста Азамата Ескараева, можно ли назвать эту работу бесполезной, так как ранее президент подписал новый закон, согласно которому петиции нужно составлять на соответствующей онлайн-платформе.
"Она не имеет силы, так как эта платформа не прописана в законе", – ответил Ескараев.
Глава Минюста добавил, что на базе новой платформы петицию можно будет запустить снова.
"Мы живем в правовом государстве: я считаю, что нужно руководствоваться законом, а закон принят, он действует. На его базе разрабатывается новая онлайн-платформа, и на ее базе нужно создавать соответствующую петицию и направлять. Нужно на соответствующей новой платформе готовить соответствующую петицию", – заявил министр.
По словам Ескараева, соответствующая платформа разрабатывается уполномоченным органом.
"Если общественность посчитает целесообразным опять поднять этот вопрос и проголосовать, мы в соответствии с законом обязаны будем рассмотреть", – добавил глава Минюста.
Борьба с бытовым насилием в Казахстане
В середине ноября стало известно, что с начала года в Казахстане 38 женщин погибли от рук домашних дебоширов. За этот же период в полицию поступило более 80 тысяч обращений по фактам семейно-бытовых конфликтов.
Позже в Генпрокуратуре предложили ужесточить ответственность казахстанцев, систематически избивающих своих близких, а также использовать электронные браслеты для агрессоров, чтобы запретить им приближаться к жертве.
Ужесточить наказание для домашних тиранов потребовали и в мажилисе. При этом депутат Жулдыз Сулейменова отметила, что Казахстан на протяжении последних пяти лет ужесточает законы, но отдельные нормы не воспринимаются в больших массах.
Между тем начальник службы по защите общественных интересов Марат Абишев заявил, что для борьбы с семейно-бытовым насилием в Казахстане также нужен отказ от "дремучих традиционных ценностей".
Тогда же, в ноябре, казахстанские общественники запустили челлендж против насилия в Казахстане и сообщили, что петиция за криминализацию закона о семейно-бытовом насилии набрала более 125 тысяч подписей.
Стоит отметить, что в сентябре сообщалось, что в Казахстане может появиться единый контакт-центр по вопросам семьи, женщин и защиты прав детей. Там женщины смогут получить необходимую помощь, в том числе и психологическую.
О проблеме высказался и премьер-министр РК Алихан Смаилов. Он подчеркнул, что не приемлет какого-либо насилия в отношении женщин, добавив, что сам воспитывает дочерей.
Дело Куандыка Бишимбаева
Отметим, что широкий общественный резонанс и обсуждения казахстанцев проблемы бытового насилия вызвало также убийство Салтанат Нукеновой – супруги экс-министра Куандыка Бишимбаева.
9 ноября появилась информация о том, что в одном из ресторанов Астаны в результате нанесения телесных повреждений скончалась женщина. Источники NUR.KZ сообщили, что подозреваемым в избиении стал бывший министр нацэкономики Куандык Бишимбаев.
Погибшей была Салтанат Нукенова – вторая супруга Бишимбаева.
11 ноября с молодой женщиной простились в мечети имени Машхура Жусупа в Павлодаре. Также выяснилось, что погибшая приходилась племянницей бывшему акиму города Кайрату Нукенову.
12 ноября Куандыка Бишимбаева арестовали на два месяца. Под стражу взяли также директора "Гастро-центра", в котором скончалась Нукенова. Его подозревают в укрывательстве преступления.
Позже полиция изъяла материалы с камер наблюдения в ресторане, где произошло убийство. Тем временем родные Салтанат потребовали привлечь в ответственности брата Куандыка Бишимбаева.
О трагедии высказался президент Касым-Жомарт Токаев – он поручил держать на особом контроле дело об убийстве Салтанат Нукеновой. А вице-министр внутренних дел Марат Кожаев сообщил, что точное время смерти молодой женщины будет известно после заключения медэкспертизы.
В конце ноября замгенпрокурора Жандос Умиралиев рассказал, что в отношении Бишимбаева возбуждено уголовное дело по убийству, совершенному с особой жестокостью.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2049395-minyust-petitsiya-protiv-bytovogo-nasiliya-nabravshaya-150-tys-podpisey-ne-imeet-sily/