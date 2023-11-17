Закон и порядок едины для всех: общественники запустили челлендж против насилия в Казахстане

Казахстанские мужчины – от спортсменов и журналистов до бизнесменов и юристов – запустили челлендж "Против насилия, за здравый смысл" для борьбы с насилием в Казахстане, передает NUR.KZ.

Информация об этом появилась на странице экономиста и журналиста Рахима Ошакбаева в Instagram.

"Мы, казахстанские мужчины, крайне обеспокоены высоким уровнем насилия и правового нигилизма в казахстанском обществе.

Резонансное и немыслимое по жестокости убийство Салтанат Нукеновой от рук ее супруга – бывшего министра правительства Казахстана в очередной раз высветило наличие системной проблемы семейно-бытового насилия в Казахстане во всех слоях общества, которое достигло колоссальных масштабов, демонстрируя ошибочность декриминализации и неэффективность профилактической работы", – написал он.

Подчеркивается, что эта проблема за 30 лет "не смогла найти ни своего эффективного законодательного решения, ни должного порицания и неприемлемости в обществе".

"Мы решительно выступаем за криминализацию семейно-бытового насилия и реформирование системы профилактики этого позорного для нашего общества явления. Честь и достоинство настоящего мужчины несовместимы с насилием в семье. Настоящий мужчина должен оберегать и защищать своих родных и близких, а не подвергать их страданиям. Нужно с детства воспитывать абсолютную нулевую терпимость к любым формам насилия, особенно в отношении тех, кто слабее и кто не может дать отпор", – говорится в публикации.

По словам Ошакбаева, петиция за криминализацию семейно-бытового насилия рекордно за короткий срок набрала более 125 тысяч подписей.

"Однако несмотря на такой широкий общественный запрос правительство избегает принятия решительных мер по должному ужесточению наказания, которое бы соответствовало нормальной мировой практике.

Мы также опасаемся, что после затихания резонанса, вновь будут приняты только косметические полумеры, и эта системная проблема так и не решится", – подчеркнули общественники.

Отметим, в последние дни в Казахстане активно обсуждается тема семейно-бытового насилия и мер, которые нужно принимать к домашним тиранам. Это началось на фоне громкого дела экс-министра Куандыка Бишимбаева, который подозревается в убийстве жены.

На этой неделе президент Касым-Жомарт Токаев провел консультации с главами правоохранительных органов. Глава государства уделил особое внимание вопросам соблюдения законности, повышения уровня правосознания и правовой культуры граждан.

При этом он поручил руководству МВД держать на особом контроле дело об убийстве жены экс-министра Бишимбаева.

Также сегодня сообщалось, что с начала этого года в Казахстане в результате домашнего насилия погибли 38 женщин.

Позже депутат мажилиса Жулдыз Сулейменова отмечала, что в начале сентября для углубления правовой базы по предотвращению насилия в отношении женщин и детей в семье, депутаты разрабатывали законопроект "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей".

"В данном законопроекте насилие признается уголовным делом, а педофилов приговаривают к пожизненному заключению. Законопроект предполагает ужесточение ответственности за данные деяния.

Кроме того, в этом документе рассматриваются механизмы привлечения общественных и государственных институтов к защите женщин и детей. От институтов требуется жесткое реагирование на ситуации домашнего насилия. Однако из-за вмешательства определенных заинтересованных групп общественного влияния нормы указанного закона правительством не поддерживаются", – подчеркивала она.

Гибель Салтанат Нукеновой

Напомним, 9 ноября появилась информация о том, что в одном из ресторанов Астаны в результате нанесения телесных повреждений скончалась женщина. Источники NUR.KZ сообщили, что подозреваемым в избиении стал бывший министр нацэкономики Куандык Бишимбаев.

Позже стало известно, что погибшей была Салтанат Нукенова – вторая супруга Бишимбаева. В УОЗ города рассказали, что прибывшие на место происшествия медики лишь констатировали смерть женщины 1992 года рождения.

В полиции рассказали, что гибель молодой женщины расследуют по статье 99 Уголовного кодекса "Убийство".

11 ноября с Нукеновой простились в мечети имени Машхура Жусупа в Павлодаре. Также выяснилось, что погибшая приходилась племянницей бывшему акиму города Кайрату Нукенову.

На днях стало известно, что Куандыка Бишимбаева арестовали на два месяца. Вчера также взяли под стражу директора "Гастро-центра", в котором скончалась Нукенова.

Теперь же родственники погибшей требуют привлечь к ответственности и брата Куандыка Бишимбаева, который, по их информации, обо всем знал, но вовремя не вызвал неотложку.

"Его братишка приезжал, заходил, смотрел. Он не мог не видеть, что она в предсмертном состоянии. Они говорят, что она спала, храпела. Это не храп, это хрип был, предсмертный хрип был у нее. Там сразу можно было понять, что это здесь произошло преступление", – говорил Кайрат Нукенов.

Отметим, по факту смерти девушки заведены четыре уголовных дела: по статье 99 "Убийство", статье 434 "Недонесение о преступлении", статье 119 "Оставление в опасности" и статье 432 "Укрывательство преступления".