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30 лет независимости Казахстана

Смаилов: Я воспитываю дочерей и не приемлю насилия в отношении женщин

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Алихан Смаилов
Алихан Смаилов. Фото: пресс-служба премьер-министра РК

На брифинге в сенате премьер-министра Алихана Смаилова спросили о его отношении к насилию в семьях, в частности, к женщинам, передает корреспондент NUR.KZ.

"Я не приемлю какого-либо насилия в отношении женщин. Тем более, я и сам в семье воспитываю детей - дочерей, и мне хотелось бы, чтобы они не думали о своей безопасности и в будущем жили без какого-либо бытового насилия в их отношении", - заявил Смаилов.

Борьба с бытовым насилием в Казахстане

Недавно в Генпрокуратуре предложили использовать электронные браслеты для агрессоров, чтобы запретить им приближаться к жертве.

Также в ГП предложили ужесточить ответственность казахстанцев, систематически избивающих своих близких.

А начальник службы по защите общественных интересов Марат Абишев на координационном совете в Генпрокуратуре заявил, что для борьбы с семейно-бытовым насилием в Казахстане также нужен отказ от "дремучих традиционных ценностей".

В октябре замглавы МВД Игорь Лепеха рассказал, поддержит ли ведомство предложение наказывать жертв домашнего насилия за "провокацию" агрессоров.

А депутат мажилиса Жулдыз Сулейменова потребовала дальнейшего ужесточения наказания за бытовое насилие. По ее словам, Казахстан на протяжении последних пяти лет ужесточает законы. Но при этом отдельные нормы не воспринимаются в больших массах.

Позже депутат сената Жанна Асанова рассказала, как в Казахстане можно решить проблему семейно-бытового насилия. Она предлагает внедрить обязательную регистрацию насильников с последующим ограничением трудоустройства в государственные и силовые органы, лишение прав на владение оружием.

Также стало известно, что 38 женщин погибли от рук домашних дебоширов в Казахстане с начала года. В полицию поступило более 80 тысяч обращений по фактам семейно-бытовых конфликтов.

А недавно общественники запустили челлендж против насилия в Казахстане и сообщили, что петиция за криминализацию закона о семейно-бытовом насилии набрала более 125 тысяч подписей.

Стоит отметить, что в сентябре сообщалось, что в Казахстане может появиться единый контакт-центр по вопросам семьи, женщин и защиты прав детей. Целью проекта является предоставление услуг связи бесплатного соединения каждому гражданину для предоставления информационно-справочной, организационной, психологической помощи.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2047280-smailov-ya-vospityvayu-docherey-i-ne-priemlyu-nasiliya-v-otnoshenii-zhenschin/

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