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30 лет независимости Казахстана

Запрет приближения к жертве: надевать электронные браслеты на агрессоров предложили в Казахстане

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Электронный браслет на ноге
Электронный браслет на ноге. Иллюстративное фото: Getty images / Iuri Gagarin

На заседании Координационного совета в Генпрокуратуре обсудили вопросы семейно-бытового насилия – одним из предложений стало использование электронных браслетов для агрессоров, передает корреспондент NUR.KZ.

"Не надо упускать цифровые решения. Технологии за последние годы ушли далеко вперед и по деньгам не так дорого, как раньше. Мы 10 лет говорим об электронных браслетах. Думаю, их надо шире внедрять у нас в стране.

Например, во Франции суд может обязать агрессора использовать браслет с геолокацией для обеспечения запрета приближаться к жертве. При его приближении к запретной зоне сигнал напрямую поступает в полицию", - заявил начальник службы по защите общественных интересов Марат Абишев.

Он добавил, что агрессора при этом нужно отправлять на курсы управления гневом.

"В США и Израиле применяют добровольные и принудительные меры реабилитации по психологической коррекции поведения правонарушителя. Все вы слышали о курсах по управлению гневом. Если нарушитель будет уклоняться от этих курсов, то попадет в тюрьму.

У нас в стране такого, к сожалению, нет, хотя подобная практика, по мнению экспертов, снижает рецидивы насилия до 80%. Конечно, многое упирается в бюджет. Выделяемых на борьбу с домашним насилием средств катастрофически не хватает", - заявил глава службы.

По его данным, в Казахстане тратят 5 млрд тенге на профилактику бытового насилия - 66% уходят в правоохранительные органы и суды, на реальную работу с жертвами через кризисные центры и госсоциальные заказы остается 1,5-2 млрд тенге.

Напомним, что сегодня в Генпрокуратуре предложили ужесточить ответственность казахстанцев, избивающих своих близких.

На прошлой неделе депутат мажилиса Жулдыз Сулейменова, комментируя, резонансные случаи насилия в отношении женщин в Казахстане, напомнила, что в начале сентября в целях углубления правовой базы по предотвращению насилия в отношении женщин и детей в семье, депутаты партии Amanat разработали законопроект "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей".

"Однако из-за вмешательства определенных заинтересованных групп общественного влияния нормы указанного закона правительством не поддерживаются", - отметила она.

Кроме того, она потребовала дальнейшего ужесточения наказания за бытовое насилие. По ее словам, Казахстан на протяжении последних пяти лет ужесточает законы. Но при этом отдельные нормы не воспринимаются в больших массах.

Позже депутат сената Жанна Асанова рассказала, как в Казахстане можно решить проблему семейно-бытового насилия. Она предлагает внедрить обязательную регистрацию насильников с последующим ограничением трудоустройства в государственные и силовые органы, лишение прав на владение оружием.

Также стало известно, что 38 женщин погибли от рук домашних дебоширов в Казахстане с начала года. В полицию поступило более 80 тысяч обращений по фактам семейно-бытовых конфликтов.

А недавно общественники запустили челлендж против насилия в Казахстане и сообщили, что петиция за криминализацию закона за семейно-бытовое насилие набрала более 125 тысяч подписей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2046928-zapret-priblizheniya-k-zhertve-nadevat-elektronnye-braslety-na-agressorov-predlozhili-v-kazahstane/

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