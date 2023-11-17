Сколько женщин погибло в результате домашнего насилия с начала года в Казахстане

В Казахстане в этом году ужесточили наказание за семейно-бытовое насилие. Однако некоторые эксперты считают, что этих мер недостаточно, передает телеканал "Хабар 24".

По данным телеканала, 38 женщин погибли от рук домашних дебоширов в Казахстане с начала года. В полицию поступило более 80 тысяч обращений по фактам семейно-бытовых конфликтов.

При этом в прошлом году также были подобные громкие случаи. Так, например, в Кызылорде 27-летняя женщина скончалась после избиения со стороны мужа.

Конфликт между супругами начался в караоке, где они праздновали ее день рождения, а причиной, по словам близких погибшей, стало то, что девушка захотела уйти домой пораньше.

Родные погибшей требовали наказать всех очевидцев за бездействие. Говорят, трагедию можно было предотвратить. По их словам, свидетелями побоев были 10 полицейских, сотрудники караоке и его родственники.

В целом же, как сообщает телеканал, только за последние 4,5 года жертвами домашнего насилия в стране стали 800 человек.

"Один из членов нацкомисии (по делам женщин и семейно-демографической политике – прим. ред.) предложил, что в целях криминализации можно рассмотреть отдельную статью в уголовном кодексе как насилие в семейно-бытовой сфере", – отметила зампредседателя нацкомиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при президенте РК Салтанат Турсынбекова.

Отмечается, что с июля в стране ужесточили наказание за семейно-бытовое насилие. Теперь полицейские могут заводить дела без заявления жертвы, а на примирение супругам после таких случаев можно идти в суде только один раз. По КоАП РК предусматривается наказание до 20 суток ареста.

"Если все-таки в результате побоев был причинен средний вред здоровью, здесь уже предусмотрена уголовная ответственность по статье 107. Это средней тяжести вред здоровью – до 3 лет (лишение свободу – прим. ред.), либо 106 (причинение тяжкого вреда здоровью – прим. ред.) – это до 8 лет лишения свободы.

Также у нас предусмотрена уголовная ответственность за истязания, это до 2 лет лишения свободы. Более тяжкие виды преступлений, изнасилование, убийство – там вплоть до пожизненного лишения свободы", – разъяснил заместитель председателя КАП МВД РК.

Однако эксперты считают, что одним ужесточением закона проблему не решить.

Так, по словам психолога Орынгуль Жаксыбаевой, усиливать надо и профилактическую работу. Говорят, чаще всего женщины терпят побои, опасаясь общественного мнения и недовольства родителей. Порой уйти от абьюзера не позволяют и общие дети, имущество, а также финансовая зависимость.

"Идеальный вариант, когда молодые люди хотят пожениться и они обращаются к психологу, чтобы заключить брачный контракт и расставить все точки. Кто что думает, кто что хочет, что ждет от своего партнера. И второе, это, конечно же, необходимо психологическое образование женщин, хотя бы элементарное. Это нужно и не стыдно. У нас поход к психологу считается как поход к психиатру", – подчеркнула специалист.

При этом немаловажную роль играет идеологическая и воспитательная работа. Об этом заявил председатель республиканского ОО "Союз отцов" Максутбек Айтмаганбет. По его мнению, беседовать с мальчиками надо еще со школы, а в отношении агрессоров принудительно прописать обязательные походы к психологу.

"Мы видим, в каких условиях их содержат. 5-10-15 дней, особенно никакой профилактики там нет. Их ничему там не обучают. Какие-либо курсы по взаимодействию в семье не проходят. Даже элементарно нет книг, чтобы посидеть почитать. Что это даст? Человек выйдет через 5-10 дней озлобленный, тем более все соседи знают. Конечно, он будет повторять", – заявил он.

При этом Айтмаганбет отметил, что выселять из жилья надо бытовых тиранов, а не жертву с детьми, как сейчас, в основном, происходит.

Сейчас, по данным телеканала, в стране работают почти 70 центров поддержки семьи. И в 19 из них предоставляют временное проживание. Специалисты оказывают психологическую, социальную и правовую помощь. А с начала прошлого месяца заработал Единый телефон доверия для жертв бытового насилия и буллинга "111".

Также напомним, что на этой неделе президент Касым-Жомарт Токаев провел консультации с главами правоохранительных органов. Глава государства уделил особое внимание вопросам соблюдения законности, повышения уровня правосознания и правовой культуры граждан.

Позже глава Минобороны Руслан Жаксылыков выразил мнение, почему некоторые мужчины поднимают руку на женщин.

"Основа воспитания дается в семье – как родители относятся к своим детям, так и впоследствии дети будут относиться к окружающим. Вообще, не к чести любого мужчины поднимать руку на женщин. Только слабый может поднять руку на женщину", – говорил министр.

Отметим, что в последние дни в Казахстане активно обсуждается тема семейно-бытового насилия и мер, которые нужно принимать к домашним дебоширам. Это произошло на фоне громкого дела экс-министра Куандыка Бишимбаева, который подозревается в убийстве жены.