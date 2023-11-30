В отношении Бишимбаева расследуется дело по убийству, совершенному с особой жестокостью, заявили в ГП

Замгенпрокурора Жандос Умиралиев в кулуарах мажилиса высказался о деле экс-министра национальной экономики Куандыка Бишимбаева. Его подозревают в убийстве супруги, передает корреспондент NUR.KZ

Жандос Умиралиев напомнил, что в отношении Куандыка Бишимбаева возбуждено дело.

"Возбуждено уголовное дело по убийству, совершенному с особой жестокостью, также был задержан и водворен в ИВС его родственник – за укрывательство данного вида преступления и недонесение о преступлении в органы полиции. В тот день он был с ним и не сообщил о том, что было совершено тяжкое преступление в полицию. Более того, он содействовал в укрывательстве этого преступления. В рамках уголовного дела проводятся исследования", – сказал он.

По его словам, по их результатам следственные органы предоставят дополнительную информацию.

"По ответственности – уголовная ответственность, санкции? Ввиду того, что это тяжкое преступление там предусмотрено – убийство с особой жестокостью – санкция, связанная с лишением свободы", – указал он.

В целом, по его словам, дело Бишимбаева находится на особом контроле генпрокурора.

"Сейчас, с учетом требований УПК, я не могу разглашать данные досудебного расследования, но заверяю, что данное дело еженедельно обсуждается под непосредственным контролем генпрокурора", – резюмировал спикер.

Дело Куандыка Бишимбаева

9 ноября появилась информация о том, что в одном из ресторанов Астаны в результате нанесения телесных повреждений скончалась женщина. Источники NUR.KZ сообщили, что подозреваемым в избиении стал бывший министр нацэкономики Куандык Бишимбаев.

Позже стало известно, что погибшей была Салтанат Нукенова – вторая супруга Бишимбаева. В УОЗ города рассказали, что прибывшие на место происшествия медики лишь констатировали смерть женщины 1992 года рождения.

В полиции рассказали, что гибель молодой женщины расследуют по статье 99 Уголовного кодекса "Убийство".

11 ноября с Нукеновой простились в мечети имени Машхура Жусупа в Павлодаре. Также выяснилось, что погибшая приходилась племянницей бывшему акиму города Кайрату Нукенову.

12 ноября Куандыка Бишимбаева арестовали на два месяца. Под стражу взяли также директора "Гастро-центра", в котором скончалась Нукенова. Его подозревают в укрывательстве преступления.

Позже полиция изъяла материалы с камер наблюдения в ресторане, где произошло убийство. Тем временем родные Салтанат потребовали привлечь в ответственности брата Куандыка Бишимбаева.

О трагедии высказался президент Касым-Жомарт Токаев – он поручил держать на особом контроле дело об убийстве Салтанат Нукеновой. А вице-министр внутренних дел Марат Кожаев сообщил, что точное время смерти молодой женщины будет известно после заключения медэкспертизы.

"Судмедэкспертиза обычно делается со всеми сопутствующими гистологическими и другими экспертизами в течение одного месяца. Все необходимые биометрические материалы были взяты. Будет подготовлена экспертиза", – отметил он.

Позже генеральный прокурор РК Берик Асылов, выступая на заседании Координационного совета РК, прокомментировал дело об убийстве Салтанат Нукеновой в Астане.