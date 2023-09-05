Единый номер, куда женщины и дети могут обратиться за помощью, планируют запустить в Казахстане

Женщина с ребенком. Иллюстративное фото: pexels.com

В Казахстане может появиться единый контакт-центр по вопросам семьи, женщин и защиты прав детей. Соответствующий проект постановления опубликован на портале "Открытые НПА".

Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК предложило внести дополнения в постановление правительства "Об утверждении перечня экстренной медицинской, правоохранительной, пожарной, аварийной и других служб, соединение с которыми для пользователей услугами связи является бесплатным".

Согласно документу, в перечень бесплатных номеров будет добавлен контакт-центр "111 Аманат". По этому номеру телефона жители страны смогут получить психологическую помощь, а также консультации по вопросам, касающимся обеспечения законных прав граждан.

"Целью проекта является предоставление услуг связи бесплатного соединения каждому гражданину для предоставления информационно-справочной, организационной, психологической помощи, а также проведения первичных консультаций по всему кругу вопросов, касающихся обеспечения законных прав граждан", – говорится в пояснительной записке.

Напомним, глава государства в своем послании народу поручил ужесточить наказание за любые формы насилия в отношении детей.

Указал он и на важность психического здоровья подрастающего поколения.

"Требуется институционально усилить в образовательных учреждениях службу психологической поддержки, организовать единый телефон доверия и разработать действенную программу помощи жертвам насилия и буллинга.

Неотъемлемым правом каждого ребенка является право на получение качественного школьного образования. И слово "качественное" здесь ключевое. Поэтому необходимо последовательно улучшать качество образования, повышать компетенции педагогов", – отметил президент.

Также уполномоченная по правам ребенка в Казахстане Динара Закиева предложила внести в Уголовный кодекс РК статью с ужесточением наказания за насилие над детьми.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2035348-nomer-telefona-po-voprosam-semi-zhenschin-i-zaschity-detey-mozhet-poyavitsya-v-kazahstane/