Убийство супруги Куандыка Бишимбаева: полиция изъяла видео с камер в ресторане в Астане

Полиция изъяла материалы с камер видеонаблюдения в ресторане "БАУ" в Астане, в котором была убита супруга Куандыка Бишимбаева Салтанат Нукенова, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП города.

Департамент полиции Астаны изъял видеоматериалы с камер наблюдения в ресторане "БАУ", в котором погибла Салтанат Нукенова, супруга экс-министра нацэкономики Куандыка Бишимбаева.

Пресс-служба столичного ДП сообщила, что расследование убийства продолжается.

"В настоящее время следственными органами проводится проверка показаний данных при допросах обслуживающего персонала и других лиц, которые могут знать обстоятельства совершенного особо тяжкого преступления", – гласит сообщение ДП в Instagram.

Иная информация в интересах следствия не разглашается.

Гибель супруги Бишимбаева

9 ноября появилась информация о том, что в одном из ресторанов Астаны в результате нанесения телесных повреждений скончалась женщина. Источники NUR.KZ сообщили, что подозреваемым в избиении стал бывший министр нацэкономики Куандык Бишимбаев.

Позже стало известно, что погибшей была Салтанат Нукенова – вторая супруга Бишимбаева. В УОЗ города рассказали, что прибывшие на место происшествия медики лишь констатировали смерть женщины 1992 года рождения.

В полиции рассказали, что гибель молодой женщины расследуют по статье 99 Уголовного кодекса "Убийство".

11 ноября с Нукеновой простились в мечети имени Машхура Жусупа в Павлодаре. Также выяснилось, что погибшая приходилась племянницей бывшему акиму города Кайрату Нукенову.

На днях стало известно, что Куандыка Бишимбаева арестовали на два месяца. Сегодня также взяли под стражу директора "Гастро-центра", в котором скончалась Нукенова, – его подозревают в укрывательстве преступления.