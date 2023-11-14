Убийство супруги Куандыка Бишимбаева: полиция изъяла видео с камер в ресторане в Астане
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Полиция изъяла материалы с камер видеонаблюдения в ресторане "БАУ" в Астане, в котором была убита супруга Куандыка Бишимбаева Салтанат Нукенова, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП города.
Департамент полиции Астаны изъял видеоматериалы с камер наблюдения в ресторане "БАУ", в котором погибла Салтанат Нукенова, супруга экс-министра нацэкономики Куандыка Бишимбаева.
Пресс-служба столичного ДП сообщила, что расследование убийства продолжается.
"В настоящее время следственными органами проводится проверка показаний данных при допросах обслуживающего персонала и других лиц, которые могут знать обстоятельства совершенного особо тяжкого преступления", – гласит сообщение ДП в Instagram.
Иная информация в интересах следствия не разглашается.
Гибель супруги Бишимбаева
9 ноября появилась информация о том, что в одном из ресторанов Астаны в результате нанесения телесных повреждений скончалась женщина. Источники NUR.KZ сообщили, что подозреваемым в избиении стал бывший министр нацэкономики Куандык Бишимбаев.
Позже стало известно, что погибшей была Салтанат Нукенова – вторая супруга Бишимбаева. В УОЗ города рассказали, что прибывшие на место происшествия медики лишь констатировали смерть женщины 1992 года рождения.
В полиции рассказали, что гибель молодой женщины расследуют по статье 99 Уголовного кодекса "Убийство".
11 ноября с Нукеновой простились в мечети имени Машхура Жусупа в Павлодаре. Также выяснилось, что погибшая приходилась племянницей бывшему акиму города Кайрату Нукенову.
На днях стало известно, что Куандыка Бишимбаева арестовали на два месяца. Сегодня также взяли под стражу директора "Гастро-центра", в котором скончалась Нукенова, – его подозревают в укрывательстве преступления.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2045705-ubiystvo-suprugi-kuandyka-bishimbaeva-politsiya-izyala-video-s-kamer-v-restorane/