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О ходе расследования смерти Салтанат Нукеновой рассказал замглавы МВД

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Салтанат Нукенова
Салтанат Нукенова. Фото: instagram.com/aitym

Вице-министр внутренних дел Марат Кожаев в кулуарах сената рассказал о расследовании уголовных дел по факту смерти Салтанат Нукеновой, передает корреспондент NUR.KZ.

Журналисты поинтересовались у Марата Кожаева о ходе расследования смерти жены экс-министра нацэкономики Куандыка Бишимбаева.

"Вы уже информированы о том, что по всем этим фактам возбуждены уголовные дела. Начаты досудебные расследования, проводятся необходимые экспертизы, процессуальные действия, по результатам которых будут приняты решения.

Судмедэкспертиза обычно делается со всеми сопутствующими гистологическими и другими экспертизами в течение одного месяца. Все необходимые биометрические материалы были взяты. Будет подготовлена экспертиза", - отметил он.

Точное время смерти Салтанат Нукеновой, по его словам, будет известно после заключения медэкспертизы.

"Я еще раз говорю: все эти сведения относятся к досудебному расследованию. И я не могу вам эту информацию донести, потому что это на сегодня все в стадии изучения", - резюмировал спикер.

Гибель Салтанат Нукеновой

9 ноября появилась информация о том, что в одном из ресторанов Астаны в результате нанесения телесных повреждений скончалась женщина. Источники NUR.KZ сообщили, что подозреваемым в избиении стал бывший министр нацэкономики Куандык Бишимбаев.

Позже стало известно, что погибшей была Салтанат Нукенова - вторая супруга Бишимбаева. В УОЗ города рассказали, что прибывшие на место происшествия медики лишь констатировали смерть женщины 1992 года рождения.

11 ноября с Нукеновой простились в мечети имени Машхура Жусупа в Павлодаре. Выяснилось, что погибшая приходилась племянницей бывшему акиму города Кайрату Нукенову.

12 ноября стало известно, что Куандыка Бишимбаева арестовали на два месяца.

Позже под арест взяли и директора "Гастро-центра", в котором скончалась Нукенова. Его подозревают в укрывательстве преступления.

Между тем родные Салтанат требуют привлечь к ответственности брата Куандыка Бишимбаева.

Несколько дней назад полиция изъяла материалы с камер наблюдения в ресторане, где произошло убийство.

Отметим, по факту смерти девушки заведены четыре уголовных дела - по статье 99 "Убийство", статье 434 "Недонесение о преступлении", статье 119 "Оставление в опасности" и статье 432 "Укрывательство преступления".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2046025-o-hode-rassledovaniya-smerti-saltanat-nukenovoy-rasskazal-zamglavy-mvd/

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