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30 лет независимости Казахстана

"Не подходите с такими вопросами": депутат Турлыханов о семейно-бытовом насилии

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Даулет Турлыханов
Даулет Турлыханов. Фото: Национальный олимпийский комитет Республики Казахстан

Депутат мажилиса Даулет Турлыханов в кулуарах палаты отказался комментировать вопрос о бытовом насилии в семьях, передает корреспондент NUR.KZ.

Сегодня на пленарном заседании мажилиса депутат Жулдыз Сулейменова потребовала дальнейшего ужесточения наказания за бытовое насилие.

Позже в кулуарах она сообщила журналистам, что Казахстан на протяжении последних пяти лет ужесточает законы. Но при этом отдельные нормы не воспринимаются в больших массах.

"Я считаю, что семейная политика должна быть полностью пересмотрена. Воспитание в семье, культура отношений мужчины и женщины, родителя и ребенка – все это полностью должно быть пересмотрено. Иные ценности пришли к нам, может быть, с веком цифровизации. Это насилие транслировалось через социальные сети и интернет. Несмотря на это, некоторые вещи, наверное, нужно будет кардинально менять", – заявила она.

Журналисты позже адресовали свой вопрос о том, нужно ли ужесточать законы в сфере семейно-бытового насилия депутату Даулету Турлыханову.

Также у него спросили, как он относится к бытовому насилию в семьях, и согласен ли он с мнением, что молодые казахстанцы избивают своих жен, потому что видели такое же насилие в своей семье.

"Что вы хотите? Какое мнение, вы думаете? Как вы его видите? Больше ко мне не подходите, пожалуйста, с такими вопросами", – заявил в ответ депутат.

Вчера в МВД напомнили, что в этом году в Казахстане ужесточили ответственность за бытовое насилие. Так, например, новые поправки позволяют возбуждать дела об административных правонарушениях без заявления потерпевших.

Примирение сторон возможно лишь раз, в суде. Кроме того, с 19 мая в отдельные статьи Уголовного кодекса, связанные с причинением тяжкого и среднего вреда здоровью, ввели квалифицирующий признак "Совершение деяния в отношении лица, находящегося в материальной или иной зависимости от виновного" (статьи 106, 107 УК).

Тем временем президент Касым-Жомарт Токаев провел консультации с главами правоохранительных органов. Глава государства уделил особое внимание вопросам соблюдения законности, повышения уровня правосознания и правовой культуры граждан.

Также глава Минобороны Руслан Жаксылыков выразил мнение, почему некоторые мужчины поднимают руку на женщин.

Депутат мажилиса Жулдыз Сулейменова, комментируя, резонансные случаи насилия в отношении женщин в Казахстане, напомнила, что в начале сентября в целях углубления правовой базы по предотвращению насилия в отношении женщин и детей в семье, депутаты партии Amanat разработали законопроект "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей".

"Однако из-за вмешательства определенных заинтересованных групп общественного влияния нормы указанного закона правительством не поддерживаются", – отметила она.

Также напомним, что в феврале младший сын Даулета Турлыханова Нурасыл оказался в центре скандала. Адвокат Анна Димитриевич рассказала о нападении на нее и ее супруга, адвоката Олега Чернова, в Алматы. По ее словам, нападавшим оказался сын депутата. Также она сообщала, что все началось с просьбы "помочь девушке, которую бьют", когда пара садилась в такси.

Позже в Сети появилось видео с участием второго сына Турлыханова, которого обвинили в избиении девушки. Мажилисмен также отреагировал на этот инцидент.

В Департаменте полиции Алматы прокомментировали конфликт сына Даулета Турлыханова с девушкой. В ведомстве рассказали, что заявлений от сторон не поступало.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2045879-ne-podhodite-s-takimi-voprosami-deputat-turlyhanov-o-semeyno-bytovom-nasilii/

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