Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Родные Салтанат Нукеновой требуют наказать брата экс-министра Бишимбаева (фото)

Опубликовано:

Салтанат Нукенова
Салтанат Нукенова. Фото: instagram.com/aitym

Родные Салтанат Нукеновой, в убийстве которой подозревают ее супруга - экс-министра Куандыка Бишимбаева, требуют привлечь к ответственности и его брата, передает сайт телеканала КТК.

Семья Нукеновых считает, что родственники бывшего министра Бишимбаева, имея влиятельные связи, могут оказать давление на следствие. Поэтому родные погибшей девушки планируют находиться в столице до тех пор, пока не убедятся, что все, кто принимает участие в расследовании, сохраняют свою беспристрастность.

А вчера родственники Салтанат встретились с первым замглавы МВД Маратом Кожаевым.

По их словам, в смерти Салтанат разбирается следователь по особо важным делам. В полиции им пообещали, что все будет объективно и по букве закона. 

"Это очень большая потеря для нас. Не только для отца и матери, но и для всех нас, для всей нашей семьи. Конечно, мы будем бороться до последнего. Если мы сейчас смиримся с этим вопросом и пойдем навстречу, то убийца, выйдя на свободу, обязательно совершит еще одно преступление.

Есть другие факты, которые указывают на Бишимбаева. Поэтому, да, действительно директор гастроцентра тоже получил арест на два месяца, и это нас тоже удовлетворяет", - рассказал дядя Салтанат Кайрат Нукенов.

Кроме сурового наказания для экс-министра экономики и директора гастроцентра, в котором произошло зверское убийство, родственники Салтанат Нукеновой требуют привлечь к уголовной ответственности и брата Куандыка Бишимбаева, который, по их информации, обо всем знал, но вовремя не вызвал неотложку.

"Его братишка Байжан или Бахытжан, по-моему, тот, что приезжал, заходил, смотрел. Он не мог не видеть, что она в предсмертном состоянии. Они говорят, что она спала, храпела. Это не храп, это хрип был, предсмертный хрип был у нее. Там сразу можно было понять, что это здесь произошло преступление. Ему надо было сразу сообщать в органы, вызывать скорую помощь, и тогда наша сестренка была бы жива", - считает Кайрат Нукенов.

Он добавил, что у родственников есть дополнительная информация для судмедэкспертов, поэтому они хотят знать о точных сроках проведения освидетельствования и исследования анализов.

Источник: КТК

Гибель Салтанат Нукеновой

9 ноября появилась информация о том, что в одном из ресторанов Астаны в результате нанесения телесных повреждений скончалась женщина. Источники NUR.KZ сообщили, что подозреваемым в избиении стал бывший министр нацэкономики Куандык Бишимбаев.

Позже стало известно, что погибшей была Салтанат Нукенова – вторая супруга Бишимбаева. В УОЗ города рассказали, что прибывшие на место происшествия медики лишь констатировали смерть женщины 1992 года рождения.

В полиции рассказали, что гибель молодой женщины расследуют по статье 99 Уголовного кодекса "Убийство".

11 ноября с Нукеновой простились в мечети имени Машхура Жусупа в Павлодаре. Также выяснилось, что погибшая приходилась племянницей бывшему акиму города Кайрату Нукенову.

На днях стало известно, что Куандыка Бишимбаева арестовали на два месяца. Вчера также взяли под стражу директора "Гастро-центра", в котором скончалась Нукенова.

Отметим, по факту смерти девушки заведены четыре уголовных дела - по статье 99 "Убийство", статье 434 "Недонесение о преступлении", статье 119 "Оставление в опасности" и статье 432 "Укрывательство преступления".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2045756-rodnye-saltanat-nukenovoy-trebuyut-arestovat-brata-eks-ministra-bishimbaeva-foto/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.