Родные Салтанат Нукеновой требуют наказать брата экс-министра Бишимбаева (фото)

Родные Салтанат Нукеновой, в убийстве которой подозревают ее супруга - экс-министра Куандыка Бишимбаева, требуют привлечь к ответственности и его брата, передает сайт телеканала КТК.

Семья Нукеновых считает, что родственники бывшего министра Бишимбаева, имея влиятельные связи, могут оказать давление на следствие. Поэтому родные погибшей девушки планируют находиться в столице до тех пор, пока не убедятся, что все, кто принимает участие в расследовании, сохраняют свою беспристрастность.

А вчера родственники Салтанат встретились с первым замглавы МВД Маратом Кожаевым.

По их словам, в смерти Салтанат разбирается следователь по особо важным делам. В полиции им пообещали, что все будет объективно и по букве закона.

"Это очень большая потеря для нас. Не только для отца и матери, но и для всех нас, для всей нашей семьи. Конечно, мы будем бороться до последнего. Если мы сейчас смиримся с этим вопросом и пойдем навстречу, то убийца, выйдя на свободу, обязательно совершит еще одно преступление.

Есть другие факты, которые указывают на Бишимбаева. Поэтому, да, действительно директор гастроцентра тоже получил арест на два месяца, и это нас тоже удовлетворяет", - рассказал дядя Салтанат Кайрат Нукенов.

Кроме сурового наказания для экс-министра экономики и директора гастроцентра, в котором произошло зверское убийство, родственники Салтанат Нукеновой требуют привлечь к уголовной ответственности и брата Куандыка Бишимбаева, который, по их информации, обо всем знал, но вовремя не вызвал неотложку.

"Его братишка Байжан или Бахытжан, по-моему, тот, что приезжал, заходил, смотрел. Он не мог не видеть, что она в предсмертном состоянии. Они говорят, что она спала, храпела. Это не храп, это хрип был, предсмертный хрип был у нее. Там сразу можно было понять, что это здесь произошло преступление. Ему надо было сразу сообщать в органы, вызывать скорую помощь, и тогда наша сестренка была бы жива", - считает Кайрат Нукенов.

Он добавил, что у родственников есть дополнительная информация для судмедэкспертов, поэтому они хотят знать о точных сроках проведения освидетельствования и исследования анализов.

Источник: КТК

Гибель Салтанат Нукеновой

9 ноября появилась информация о том, что в одном из ресторанов Астаны в результате нанесения телесных повреждений скончалась женщина. Источники NUR.KZ сообщили, что подозреваемым в избиении стал бывший министр нацэкономики Куандык Бишимбаев.

Позже стало известно, что погибшей была Салтанат Нукенова – вторая супруга Бишимбаева. В УОЗ города рассказали, что прибывшие на место происшествия медики лишь констатировали смерть женщины 1992 года рождения.

В полиции рассказали, что гибель молодой женщины расследуют по статье 99 Уголовного кодекса "Убийство".

11 ноября с Нукеновой простились в мечети имени Машхура Жусупа в Павлодаре. Также выяснилось, что погибшая приходилась племянницей бывшему акиму города Кайрату Нукенову.

На днях стало известно, что Куандыка Бишимбаева арестовали на два месяца. Вчера также взяли под стражу директора "Гастро-центра", в котором скончалась Нукенова.

Отметим, по факту смерти девушки заведены четыре уголовных дела - по статье 99 "Убийство", статье 434 "Недонесение о преступлении", статье 119 "Оставление в опасности" и статье 432 "Укрывательство преступления".