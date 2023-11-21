"Дремучие "традиционные" ценности": Генпрокуратура о власти мужчин в казахстанских семьях

На Координационном совете в Генпрокуратуре заявили, что для борьбы с семейно-бытовым насилием в Казахстане также нужен отказ от "дремучих традиционных ценностей", передает корреспондент NUR.KZ.

"Не менее важное направление – выстраивание идеологической работы. На наш взгляд, в обществе должна насаждаться нетерпимость к домашнему насилию. У истоков бытового насилия, как правило, лежат социальные и культурные предрассудки.

Неправильные представления о доминировании мужчин и безраздельной власти в семье подкрепляются традиционными пережитками и патриархальными установками. На самом деле дремучие "традиционные" ценности нужно переосмысливать и адаптировать под сегодняшние реалии.

Прежде всего надо знать историю и философию казахского народа и в целом казахстанцев. "Қыздың жолы жіңішке", "Қыз балаға қол көтеруге болмайды", "Жұмақ ананың аяғының астында" – все эти пословицы отражают уважение к женщинам и ценность семьи", – заявил начальник службы по защите общественных интересов Марат Абишев.

По его мнению, в казахстанском обществу нужно продвигать идею недопустимости насилия и сделать абьюзеров нерукопожатными.

Отметим, что сегодня в Генпрокуратуре предложили использовать электронные браслеты для агрессоров, чтобы запретить им приближаться к жертве.

Также в ГП предложили ужесточить ответственность казахстанцев, систематически избивающих своих близких.

В октябре замглавы МВД Игорь Лепеха рассказал, поддержит ли ведомство предложение наказывать жертв домашнего насилия за "провокацию" агрессоров.

На прошлой неделе депутат мажилиса Жулдыз Сулейменова потребовала дальнейшего ужесточения наказания за бытовое насилие. По ее словам, Казахстан на протяжении последних пяти лет ужесточает законы. Но при этом отдельные нормы не воспринимаются в больших массах.

Позже депутат сената Жанна Асанова рассказала, как в Казахстане можно решить проблему семейно-бытового насилия. Она предлагает внедрить обязательную регистрацию насильников с последующим ограничением трудоустройства в государственные и силовые органы, лишение прав на владение оружием.

Также стало известно, что 38 женщин погибли от рук домашних дебоширов в Казахстане с начала года. В полицию поступило более 80 тысяч обращений по фактам семейно-бытовых конфликтов.

А недавно общественники запустили челлендж против насилия в Казахстане и сообщили, что петиция за криминализацию закона за семейно-бытовое насилие набрала более 125 тысяч подписей.

Между тем в сентябре сообщалось, что в Казахстане может появиться единый контакт-центр по вопросам семьи, женщин и защиты прав детей. Целью проекта является предоставление услуг связи бесплатного соединения каждому гражданину для предоставления информационно-справочной, организационной, психологической помощи.