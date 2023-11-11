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С убитой супругой Куандыка Бишимбаева простились в Павлодаре

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Церемония прощания в Павлодаре
Церемония прощания. Фото: NUR.KZ

Сегодня в мечети имени Машхура Жусупа в Павлодаре прошла церемония прощания с Салтанат Нукеновой, супругой бывшего министра нацэкономики Куандыка Бишимбаева, передает корреспондент NUR.KZ.

На церемонии прощания присутствовали родственники и друзья погибшей Салтанат Нукеновой. Проводить девушку в последний путь приехали близкие из разных городов Казахстана, в том числе из Астаны и Алматы.

Церемония прощания в Павлодаре
Церемония прощания. Фото: NUR.KZ

Возле мечети имени Машхура Жусупа собралось множество людей, чтобы проститься с молодой женщиной, жизнь которой оборвалась так трагически. Ее смерть потрясла всех, кто ее знал и любил.

Похоронили Салтанат Нукенову на кладбище в поселке Ленинский в пригороде Павлодара.

Мечеть имени Машхура Жусупа в Павлодаре
Мечеть имени Машхура Жусупа. Фото: NUR.KZ

Напомним, 9 ноября появилась информация о том, что в одном из ресторанов Астаны в результате нанесения телесных повреждений скончалась женщина. Источники NUR.KZ сообщили, что подозреваемым в избиении стал бывший министр нацэкономики Куандык Бишимбаев.

Также по данным в Сети стало известно, что погибшей была Салтанат Нукенова - вторая супруга Бишимбаева. В УОЗ города рассказали, что прибывшие на место происшествия медики лишь констатировали смерть женщины 1992 года рождения.

Позже родственник девушки сообщил, что церемония прощания с Салтанат Нукеновой пройдет в ее родном городе Павлодаре утром 11 ноября.

Выяснилось, что погибшая приходилась племянницей бывшему акиму Павлодара Кайрату Нукенову.

В ДП Астаны пояснили, что расследование уголовного дела проводится по ч.1 ст.99 УК РК "Убийство", по которой подозреваемому грозит от 8 до 15 лет лишения свободы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2045248-s-ubitoy-suprugoy-kuandyka-bishimbaeva-prostilis-v-pavlodare/

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