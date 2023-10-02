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Токаев подписал закон о петициях в Казахстане

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Касым-Жомарт Токаев
Касым-Жомарт Токаев. Фото: Акорда

Сегодня главой государства Касым-Жомартом Токаевым был подписан Закон "Об общественном контроле", передает NUR.KZ со ссылкой на сайт Акорды.

Также им подписан закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам общественного контроля, совершенствования административных процедур".

Как отмечается на официальном сайте премьер-министра РК, данные акты позволят выстроить эффективную систему общественного контроля в стране. Так, в соответствии с законами значительно расширен круг лиц, осуществляющих общественный контроль, в числе которых граждане РК и некоммерческие организации. 

Законами впервые закрепляются ряд важнейших принципов общественного контроля, среди которых законность, публичность, открытость, добровольность и независимость осуществления общественного контроля. При этом существенно расширяется перечень объектов, которые будут подвергаться общественному контролю.

Кроме того, в рамках законов запланировано создание регулирующего института петиций, который позволит повысить оперативность реагирования на нужды граждан, уровень участия гражданского общества в управлении государством, а также открытость деятельности государственных органов.

Законы предусматривают закрепление понятия "петиция", регламентацию порядка подачи, присоединения и рассмотрения петиции, определение перечня тем, по которым не может подаваться петиция, и установление требований к подаваемой петиции, определение пороговых значений для обязательного рассмотрения петиции на уровне закона (с ранжированием по уровням принятия решений — районный, областной и республиканский).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2039191-tokaev-podpisal-zakon-ob-obschestvennom-kontrole/

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