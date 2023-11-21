Ужесточить ответственность казахстанцев, избивающих своих близких, предложили в Генпрокуратуре

На заседании Координационного совета в Генпрокуратуре заявили о рассматриваемых в мажилисе поправках по отмене условного срока по двумя статьям УК РК, передает корреспондент NUR.KZ.

Как отметил начальника Службы по защите общественных интересов Марат Абишев, борьба с домашним насилием актуальна во всем мире.

"Мы изучили опыт США и Западной Европы и, исходя из их наработок, выработали дополнительные предложения с учетом казахстанской специфики и нашего менталитета. Их условно можно разделить на три блока – усиление ответственности, превенция и идеология.

Первое – ужесточение наказания. Сейчас депутаты мажилиса прорабатывают новые поправки. Речь идет об исключении из статей 106 и 107 УК по среднему и тяжкому вреду здоровью такого вида наказания как ограничение свободы. Останется только лишение.

Наряду с этим Генпрокуратура считает возможным ввести усиленную ответственность в отношении тех, кто систематически избивает своих близких", – заявил спикер.

В качестве факторов, усугубляющих квалификацию побоев, в Генпрокуратуре предлагают ввести понятие "совершение деяний в состоянии алкогольного или иного опьянения".

Также в законе могут отразить понятие преследования.

"Сейчас женщины все чаще сталкиваются с таким явлением, как "сталкинг", то есть с навязчивым преследованием. За эти деяния во многих странах введена уголовная ответственность (в Германии, США, Канаде, Великобритании, Норвегии, Польше, Молдове, Нидерландах и Индии).

У нас в стране за это нет даже административного наказания. Полагаю, нужно изучить этот вопрос и в рамках законопроекта проработать внесение соответствующих дополнений в КоАП", – добавил Абишев.

Напомним, недавно общественники запустили челлендж против насилия в Казахстане и сообщили, что петиция за криминализацию закона за семейно-бытовое насилие набрала более 125 тысяч подписей.

Отметим, что вопрос семейно-бытового насилия остро поднимался в Казахстане и ранее, но еще большую тревогу в обществе подняло жестокой убийство Салтанат Нукеновой – жены экс-чиновника Куандыка Бишимбаева.

Подозреваемым оказался сам Бишимбаев.

По факту смерти девушки заведены 4 уголовных дела.

На прошлой неделе депутат мажилиса Жулдыз Сулейменова потребовала дальнейшего ужесточения наказания за бытовое насилие. По ее словам, Казахстан на протяжении последних пяти лет ужесточает законы. Но при этом отдельные нормы не воспринимаются в больших массах.

Позже депутат сената Жанна Асанова рассказала, как в Казахстане можно решить проблему семейно-бытового насилия. Она предлагает внедрить обязательную регистрацию насильников с последующим ограничением трудоустройства в государственные и силовые органы, лишение прав на владение оружием.

Также стало известно, что 38 женщин погибли от рук домашних дебоширов в Казахстане с начала года. В полицию поступило более 80 тысяч обращений по фактам семейно-бытовых конфликтов.