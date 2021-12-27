Самые громкие коррупционные скандалы 2021 года в Казахстане

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Уже который год коррупционные новости в казахстанских СМИ бьют рекорды по количеству и вызванному резонансу. Чем мы «отличились» в 2021-м? Предлагаем вспомнить в подборке NUR.KZ.

Замакима Хаменова

Резонанс под конец этого года вызвало задержание замакима Атырауской области Бакытгуль Хаменовой – в антикоре заявили, что ее вместе с еще одним чиновником подозревают во взятке от главы ТОО для заключения договора по изготовлению и установке памятника Абаю.

Изначально суд решил не водворять Хаменову под стражу, заявив, что чиновница «одинокая женщина, воспитывающая двух маленьких детей». Однако, позже ее арестовали на 2 месяца, однако ее не отстранили от работы.

Комментируя данную ситуацию, аким Атырауской области заявил, что нужно дождаться окончания следствия.

Бакытгуль Хаменова. Фото: instagram.com/bakytgul_khamenova

Дело LRT: осудили и передумали

Дело Астана LRT «резонирует» уже который год – еще более резонансным оно стало после того, как подозреваемых по делу сначала осудили, а затем отменили приговор.

Суд длился 7 месяцев. Адвокаты настаивали на невиновности своих клиентов и заявляли, что главные виновники - находящиеся в розыске бывший глава Астана LRT и бывший замакима Нур-Султана, а их клиенты были лишь подрядчиками.

Депутаты сомневались, действительно ли Ардана и Султанбекова ищет Интерпол, поскольку якобы их "родственники спокойно живут в Нью-Йорке".

Итогом судов стал приговор к лишению свободы всех 7-ми подозреваемых – они получили сроки от 7 до 10 лет.

Однако, в октябре приговор был отменен – апелляционный суд решил, что в досудебном производстве были допущены существенные нарушения, и вернул дело в прокуратуру.

Конструкции, возведенные для строительства Astana LRT. Фото: NUR.KZ

Долгий домашний арест Биртанова

О задержании бывшего министра здравоохранения Елжана Биртанова стало известно еще в октябре 2020 года – заявлялось, что он мог похитить крупную сумму денег из бюджета.

После завершения расследования, подтверждения хищения денег органы не нашли – дело Биртанова переквалифицировали на «превышение полномочий».

В 2021-м дело не успело дойти до суда – все это время Биртанов был под домашним арестом, который продлевали весь год. На сегодня экс-министр «сидит дома» уже 14 месяцев - после завершения расследования он знакомится с материалами.

Следствие оправдывало меру пресечения тем, что Биртанов может скрыться – поскольку у него есть недвижимость за рубежом.

Биртанов заявлял, что не собирается прятаться, а недвижимости за рубежом у него нет.

Елжан Биртанов на онлайн-заседании суда. Кадр из видео: NUR.KZ

Дело Шарипа: оправдали и передумали

Дело бывшего главы «СК-Фармация» стало таким же резонансным, как и дело Биртанова – суд над Бериком Шарипом начался в апреле.

Обвинение рассказало о прилетавших в Казахстан пустых самолетах из Китая и о том, как из-за действий Шарипа заразились коронавирусом 2 тысячи медиков.

Шарипа обвинили в хранении оружия и злоупотреблении полномочиями. Сам Шарип заявил, что считает себя невиновным.

В августе 2021-го суд признал Берика Шарипа невиновным в злоупотреблении полномочий – за хранение оружия ему назначали штраф.

Однако, в сентябре оправдательный приговор Шарипа неожиданно отменили – судебная коллегия все же нашла злоупотребление полномочий.

Шарипа приговорили к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы и немедленно взяли под стражу.

Берик Шарип во время онлайн-заседания суда. Скриншот: NUR.KZ

Lexus и крышка унитаза вместо Нового года

В июне стал известен приговор бывшему замакима Актобе – ранее его и еще несколько человек обвинили в присвоении и растрате более 90 млн тенге, на которые должны были украсить Актобе к Новому году.

Lexus, комплект зимних шин, кожаное кресло, стройматериалы, пневматическую крышку для унитаза – прокуроры заявили, что эти вещи были куплены для бывшего замакима Жангельды Аубакирова на часть похищенных денег.

Также сообщалось, что Актобе к празднику украсили на деньги предпринимателей, сославшись на отсутствие бюджета.

Все 5 подсудимых, включая замакима Актобе, вину не признали – однако, суд решил, что они виновны. Чиновник получил 7 лет лишения свободы, остальные – от 5-ти до 7-ми лет.

Осужденных обязаны возместить ущерб на сумму 90 млн тенге. Lexus и кожаное кресло конфисковали в доход государства.

Жангельды Аубакиров. Фото: rikatv.kz

Миллиарды тенге в филармонии Нур-Султана

Пока одни коррупционеры присваивали миллионы, теперь уже бывшие работники филармонии Нур-Султана сумели похитить 16 миллиардов тенге.

Девять человек, включая гендиректора, несколько бухгалтеров и специалистов, создали преступную группу и растратили бюджет.

К примеру, бывший гендиректор отдыхал за рубежом, а также организовал отдых для своих родственников и коллег на 47 млн тенге. Десятки миллионов тратились работниками по своему усмотрению с 2014 года - их брали из кассы, присваивали вместо проведения фестивалей и мероприятий, перечисляли на карты неработающих в филармонии людей и т.д.

Приговор был оглашен в марте – все 9 работников получили от 3-х лет ограничения свободы до 9-ти лет лишения свободы. Также у них конфисковали имущество – машины, квартиры, меха и ювелирные изделия.

Нур-Султан. Фото: pixabay.com

Экс-замакима Караганды вышел на свободу через неделю после суда

Подозрения в адрес замакима Караганды Жаксылыка Шалабекова прокуратура озвучила еще осенью 2020 года – его подозревали в хищении и растрате более 100 млн тенге.

В мае 2021-го на суде обвинение запросило для чиновника 8 лет колонии – заявлялось, что Шалабеков с соучастником мог присвоить 120 млн тенге, которые должны были пойти на строительство многоэтажек в Караганде.

Бывший чиновник заявил, что никогда не был вором.

В суде дело переквалифицировали на «превышение полномочий» - хищения 120 млн тенге не обнаружили. Шалабекову дали 1,5 года заключения.

Однако, через неделю после суда бывший чиновник вышел на свободу – в суде заявили, что Шалабеков отбыл свое наказание, находясь под стражей еще до суда, и даже пересидел один день.

Прокуратура подавала апелляцию о пересмотре дела Шалабекова – суд оставил приговор без изменения.

Жаксылык Шалабеков. Фото: gov.kz

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1948604-samye-gromkie-korruptsionnye-skandaly-2021-goda-v-kazahstane/