Замакима Атырауской области Бакытгуль Хаменову арестовали и поместили в СИЗО

Бакытгуль Хаменова. Фото: официальный сайт акимата Атырауской области

Вчера, 22 декабря, Атырауский областной суд санкционировал арест на два месяца в отношении заместителя акима области Бакытгуль Хаменовой - суда чиновница будет дожидаться в СИЗО, сообщает "Ак жайык".

Как пишет издание, об аресте Хаменовой ходатайствовала прокуратура региона. В итоге замакима арестовали и доставили в СИЗО.

Напомним, о задержании Хаменовой стало известно две недели назад. Тогда же сообщалось, что заместителя акима Атырауской области подозревают в получении взятки. По этому же делу задержан руководитель управления культуры, архивов и документации.

Изначально суд отклонил ходатайство о заключении под стражу и поместил чиновницу под домашний арест. В суде объяснили это тем, что Хаменова - "одинокая женщина, которая одна воспитывает двоих малолетних детей, один из которых является инвалидом с детства, и имеет на иждивении престарелую мать".

Задержание своего заместителя прокомментировал аким Атырауской области Махамбет Досмухамбетов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1948058-zamakima-atyrauskoy-oblasti-bakytgul-hamenovu-arestovali-i-pomestili-v-sizo/