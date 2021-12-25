Аким Атырауской области о подозреваемых в коррупции замах: Говорить об их замене рано

Махамбет Досмухамбетов. Фото: instagram.com/m.dosmukhambetov_online

Аким Атырауской области Махамбет Досмухамбетов ответил на вопрос о распределении обязанностей между оставшимися заместителями, так как Кайрат Нурлыбаев и Бакытгуль Хаменова находятся под следствием, а по Нурлану Таубаеву идет суд, передает "Ак Жайык".

"Вина Таубаева еще не доказана в суде. Но, поскольку судебный процесс длится долго, он, понимая, что его отсутствие неблагоприятно скажется на работе акимата, написал заявление об увольнении по собственному желанию.

Дело Нурлыбаева передано в суд, процесс только начинается. Но он находится на рабочем месте.

По Хаменовой идет следствие, нужно дождаться его окончания. Пока ее обязанности распределены между другими заместителями: здравоохранение курирует Кайрат Бекенов, образование - первый заместитель Серик Айдарбеков, другие направления - Нариман Таушов. Пока мои заместители не признаны виновными, говорить об их замене рано", - пояснил Махамбет Досмухамбетов.

Также главу региона попросили ответить на вопрос, удовлетворен ли он своей работой на посту.

"Да", - сказал аким.

Напомним, в Атырау продолжается процесс по делу бывших первого заместителя главы региона Нурлана Таубаева и руководителя управления строительства Тимура Басарова. Их обвиняют в попытке получения взятки в особо крупном размере в сумме 185 млн тенге.

Также в конце ноября в суд поступило уголовное дело в отношении заместителя акима Атырауской области Кайрата Нурлыбаева, обвиняемого в растрате более 80 млн бюджетных тенге.

Бакытгуль Хаменову задержали по подозрению в получении взятки в сумме 4,5 млн тенге за заключение договора госзакупок по изготовлению и установке памятника Абаю стоимостью 145 млн тенге. Недавно она была арестована и помещена в СИЗО, однако ее не отстранили от работы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1948515-akim-atyrauskoy-oblasti-o-podozrevaemyh-v-korruptsii-zamah-govorit-ob-ih-zamene-rano/