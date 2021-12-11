Задержана заместитель акима Атырауской области

Бакытгуль Хаменова. Фото: gov.kz

В Атырау задержана заместитель акима области Бактыгуль Хаменова, об этом сообщается в официальном Telegram-канале Агентства РК по противодействию коррупции.

Как сообщили в АПК, расследование начато в отношении заместителя акима Атырауской области и руководителя управления культуры, архивов и документации.

"Они подозреваются в получении взятки в группе лиц по предварительному сговору в сумме 4,5 млн тенге от руководителя ТОО за заключение договора госзакупок по изготовлению и установке памятника Абаю в Атырау на сумму 145 млн тенге", - сообщили в антикоре.

Хаменова задержана и водворена в ИВС ДП по Атырауской области.

"Иная информация в интересах следствия не подлежит разглашению", - отметили в АПК.

Напомним, Бакытгуль Хаменова заместителем главы Атырауской области была назначена в марте 2020 года. До этого она была депутатом мажилиса.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1946490-zaderzhana-zamestitel-akima-atyrauskoy-oblasti/