Арестованную замакима Атырауской области Бакытгуль Хаменову не отстранили от работы

Бакытгуль Хаменова. Фото: instagram.com/bakytgul_khamenova

Несмотря на арест, заместителя акима Атырауской области Бакытгуль Хаменову не отстранили от работы, передает КТК.

"Из суда никаких извещений не приходило. Сейчас, вы знаете, она находится в следственном изоляторе, то есть отсутствует на работе. Поэтому зарплата ей не начисляется. Ее функциональные обязанности выполняют другие заместители акима", - сообщил пресс-секретарь акимата Атырауской области Ержан Толек.

Источник: КТК

Напомним, Бакытгуль Хаменову задержали по подозрению в получении взятки в сумме 4,5 млн тенге. Вместе с ней по коррупционному делу проходит руководитель управления культуры, архивов и документации.

По версии следствия, незаконное вознаграждение заплатил руководитель ТОО за заключение договора госзакупок по изготовлению и установке в Атырау памятника Абаю стоимостью 145 млн тенге.

Сначала чиновница была помещена под домашний арест. Однако потом решение о мере пресечения пересмотрели, после чего она оказалась под стражей в СИЗО.

В суде объяснили, что Бакытгуль Хаменова занимает руководящую должность и имеет влияние в регионе, поэтому может оказать давление на участников процесса и объективное расследование дела.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1948307-arestovannuyu-zamakima-atyrauskoy-oblasti-bakytgul-hamenovu-ne-otstranili-ot-raboty/