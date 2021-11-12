Экс-министра Биртанова оставили под домашним арестом до начала 2022 года

Елжан Биртанов. Фото: NUR.KZ / Алёна Бутенко

Сегодня суд в Нур-Султане в очередной раз рассмотрел продление домашнего ареста экс-министра Елжана Биртанова. Пока он знакомится с результатами расследования по его делу, суд оставил его под арестом еще на 2 месяца - до начала 2022 года, передает корреспондент NUR.KZ.

Судья следственного суда Акмарал Исаева, рассмотрев ходатайство АФМ о продлении срока домашнего ареста в отношении Биртанова, установила, что оснований для отмены или изменения нынешней меры пресечения в отношении бывшего министра нет.

При этом, поскольку дело состоит из более 130 томов и требует время для его изучения, суд удовлетворил ходатайство о продлении домашнего ареста.

Новый срок ареста установлен до 14 января 2022 года.

Судья также напомнила, что во время ареста Биртанов может выходить из жилища, работать и общаться с адвокатами.

Напомним, вчера адвокат Биртанова заявил об абсурдности обвинения в адрес бывшего министра. Защитник добавил, что "это как обвинить петуха в том, что он несет яйца".

Кроме того, ранее в АФМ объяснили, почему не комментируют дело экс-министра Биртанова, а также ответили на обвинения в "затягивании" дела экс-главы Минздрава.

Отметим, что это уже восьмое по счету продление срока ареста Елжана Биртанова. Седьмое решение было вынесено 14 сентября. Защитники экс-министра подали апелляцию, однако в итоге арест остался в силе.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1941998-eks-ministra-birtanova-ostavili-pod-domashnim-arestom-do-nachala-2022-goda/