"Говорят, их родственники в Нью-Йорке": главу антикора спросили о розыске Ардана и Султанбекова

Конструкции, возведенные для строительства Astana LRT. Фото: NUR.KZ

На онлайн-брифинге в СЦК главу антикоррупционной службы спросили о розыске главных подозреваемых по делу о хищениях в проекте LRT Талгата Ардана и Каната Султанбекова – поскольку депутаты считают, что их нет в списке Интерпола, а их родственники живут в Нью-Йорке, передает корреспондент NUR.KZ.

Журналисты озвучили сомнение казахстанских депутатов – по их мнению, бывшего главы LRT Талгата Ардана и бывшего замглавы акима Астаны может не быть в списках розыска Интерпола, поскольку их родственники «спокойно живут в Нью-Йорке».

"Они находятся в международном розыске - в Интерполе есть соответствующие данные. К сожалению, у нас нет процедуры задержания и экстрадиции со всеми странами ГРЕКО (Группа государств по борьбе с коррупцией - прим. ред.).

Мы работаем над договоренностями по поводу поимки, задержания и расследованию. Я могу сказать официально, что они в международном розыске. В списке Интерпола они есть", - заявил глава АПК Марат Ахметжанов.

Напомним, что в этом году по делу Астана LRT к лишению свободы были приговорены несколько подрядчиков – их адвокаты заявляли, что пока главные фигуранты дела находятся на свободе, их подзащитных привлекли незаконно.

В октябре суд Нур-Султана отменил приговор о лишении свободы в отношении всех лиц и вернул дело в прокуратуру.

Позже в суде объяснили это решение.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1946112-govoryat-ih-rodstvenniki-v-nyu-yorke-glavu-antikora-sprosili-o-rozyske-ardana-i-sultanbekova/