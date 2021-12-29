Кардинальные перемены, произошедшие в жизни казахстанских звезд в 2021 году

Бибигуль Актан. Фото: instagram.com/zhahan_utargaliyev

2021 год стал переломным для некоторых казахстанских звезд. Они открыли совершенно новую главу своей жизни, для этого им пришлось выйти из зоны комфорта и многое начать с нуля. В этой подборке расскажем, кто из представителей отечественного шоу-бизнеса решился на кардинальные перемены.

Бибигуль Актан

Актриса Бибигуль Актан в начале этого года переехала в Москву. Она призналась, что долго не могла решиться на это. Девушка рассказала, почему вернулась в Россию. Актан выросла в России, у нее российское гражданство и квартира, но она очень любит Казахстан, а особенно Алматы. Позже она призналась, что очень скучает по родным, которые остались в Казахстане.

Летом Бибигуль ожидали приключения на казахстанско-кыргызской границе - ее не впустили в Казахстан. На пограничном пункте Карасу ей заявили, что у нее недостаточно оснований для заезда в страну. Но отечественные фанаты очень любят Бибигуль, недавно они назвали ее самой красивой девушкой Казахстана.

Say Mo

Певица Say Mo этой осенью тоже объявила о своем переезде в Москву.

"Еще в июне хотела переехать. Нет, правильнее будет "убежать". Хотела убежать от всех своих проблем. Но Бог дал понять, что проблемы надо решать, а не бежать от них", - отметила она.

В Москве артистка не сидит спустя рукава, она развивает свое творчество. Забыв о давнем конфликте, Say Mo и Наzима записали совместный трек, чем очень обрадовали своих поклонников. Say Mo шокировала также фотосессией в стиле ню, которую сняла на фоне природы.

Арман Давлетяров

В начале года известный медиаменеджер Арман Давлетяров покинул пост гендиректора телеканала "Муз-ТВ". В феврале состоялась его поездка в Казахстан. Он признался, что историческая родина греет ему сердце и душу.

Летом улетевший в Италию Давлетяров отметил 51-летие. Арман открыл в себе новые грани таланта и увлекся живописью. А также написал новую книгу, которая уже вышла в свет. Подводя итоги года, он высказался о семье, работе и бизнесе. Давлетяров заверил, что чувствует себя счастливым.

Жулдыз Абдукаримова

Актриса Жулдыз Абдукаримова в этом году осуществила многое, о чем давно мечтала. Так, на свой день рождения Жулдыз купила себе дом. А недавно сообщила о своем возвращении в театр. Спектакль с ее участием прошел с аншлагом. Жулдыз сыграла главную роль в постановке "Махаббат мұнарасы" на сцене Туркестанского музыкально-драматического театра.

Асель Садвакасова

В жизни продюсера, актрисы и певицы Асель Садвакасовой 2021 год стал очень важным. Летом Асель поразила всех своим кардинальным преображением. Постройневшая Асель вызвала восторг фанатов. Она рассказала, как похудела без диет. Преобразившаяся актриса решила начать жить с нуля и переехала в Москву. Решение о переезде Асель назвала правильным, однако призналась, что Алматы навсегда останется ее самым любимым городом. Позже Асель уехала на Бали и отметила, что в ее жизни все изменилось.

Нуртас Адамбай

Для продюсера и актера Нуртаса Адамбая уходящий год стал временем открытий. Весной постройневшего Нуртаса не узнали фанаты.

Актер посетил красивые места Казахстана и пришел к выводу, что наша страна - самая лучшая в мире. Позже Нуртас Адамбай рассказал, как принял решение вернуться в семью. С супругой они посетили Мекку, Нуртас отметил, что хочет съездить туда вновь.

Жахан Утаргалиев

Шоумен Жахан Утаргалиев в этом году решил осуществить свою давнюю мечту и попробовать силы в съемках фильма. Уже известно, что главную роль в дебютном фильме Жахана исполнит популярный вайнер и актриса Сабира Жараскызы.

Его супруга Балжан Бидаш призналась, что Жахан - трудоголик, она осадила тех, кто вносит разлад в их отношения. Чтобы найти деньги на съемки комедии "Джохан", молодые люди хотели продать свой дом. Какое-то время они жили на съемной квартире. Однако позже были вынуждены съехать оттуда, признавшись, что арендодатели в Казахстане слишком подняли цены.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1949035-kardinalnye-peremeny-proizoshedshie-v-zhizni-kazahstanskih-zvezd-v-2021-godu/