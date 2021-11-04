"Чересчур цены подняли": Жахан Утаргалиев и Балжан Бидаш вынуждены съехать со съемной квартиры

Жахан Утаргалиев и Балжан Бидаш. Фото: instagram.com/bidash_official

Отечественные артисты Жахан Утаргалиев и Балжан Бидаш вынуждены съехать со съемной квартиры из-за слишком высокой цены за аренду. Шоумен рассказал, что с подобным столкнулись многие, он пристыдил владельцев квартир и призвал быть милосерднее, передает NUR.KZ.

Для претворения в жизнь своей мечты - снять собственный фильм - Жахан Утаргалиев пожертвовал домом, который построил сам. С супругой Балжан Бидаш они перебрались на съемную квартиру, но теперь вынуждены оттуда съехать. Дело в том, что хозяйка подняла цену за аренду. Об этом шоумен рассказал своим подписчикам в Instagram.

Как выяснилось, очень многие попали в подобную ситуацию. Люди рассказали Жахану и Балжах о своих проблемах, написав им в директ.

"Оказывается таких как мы, которым арендодатели подняли цену за квартиру, много. Жестко. Постыдились бы, уважаемые хозяева квартир. Вам неважно, да, как люди заработают деньги, есть ли у них такие деньги или нет, самое главное, зимой где они будут скитаться.

От безысходности они залезут в долги, кредиты возьмут. Проявите немного сочувствия. Надо же немного сочувствовать друг другу. Чересчур вы цены подняли", - возмутился Жахан.

Отметим, что шоумен приступил к съемкам своего первого фильма. Известно, что это будет комедия. В главной роли вместе с Жаханом сыграет актриса и блогер Сабира Жараскызы.

Напомним, Жахан Утаргалиев устроил сюрприз на день рождения молодой жене.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1940466-postydilis-by-zhahan-utargaliev-pozhalovalsya-na-vozrosshie-tseny-za-arendu-kvartir/