"Две казашки взрывают Москву": Say Mo и Наzима, забыв о конфликте, выпустили совместный трек

Say Mo и Наzима. Кадр из видео: instagram.com/13nazima

Say Mo и Наzима выпустили совместный трек "Не смей". Творческий тандем порадовал фанатов певиц. Они были рады, что артистки забыли старые обиды и начали сотрудничать, передает NUR.KZ.

Say Mo и Наzима удивили поклонников неожиданным творческим решением.

"Наш трек с Нази вышел, мы очень ждали этот день, было очень волнительно. Надеюсь, трек вам понравится, буду очень рада, если поддержите", - сказала Say Mo.

Поклонники оставили свои восхищенные комментарии. Они отметили, что очень рады тому, что харизматичные артистки нашли общий язык.

"Две огнюшки", "Кайф песня!", "Вот это поворот", "Очень неожиданно и одновременно круто", "Назима, наконец-то вы вернулись к этому стилю", "Две дивы рэпа", "Хорошо, что они помирились", "Ух, какие казашки!", "Наконец-то эти казашки соединились, прикольный коллаб", "Хип-хоп богини", "Две казашки объединились и взрывают Москву",

"Красотки и каждое движение идет вам обеим", "Как я горжусь нашими казахами", "Это как Рианна плюс Леди Гага", "Моля повзрослела, по взгляду заметно", "Перемирие?", "Правильно, держитесь вместе, молодцы", - отметили они.

Отметим, что отношения казахстанских артисток были напряженными. На проекте "Песни" на ТНТ Say Mo заявила, что у них с Наzимой есть разногласия, а позже выпустила клип на песню "Бишарашка", где была отсылка к Наzиме. Say Mo также отказала Тимати и его лейблу Black Star в сотрудничестве.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/1941879-dve-kazashki-vzryvayut-moskvu-say-mo-i-nazima-zabyv-o-konflikte-vypustili-sovmestnyy-trek/