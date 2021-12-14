"У всех видел грусть в глазах": Нуртас Адамбай рассказал о воссоединении с семьей

Нуртас Адамбай. Фото: instagram.com/nurtasadambay

Известный казахстанский продюсер и актер Нуртас Адамбай, создатель полюбившейся франшизы "Келинка Сабина", рассказал о том, как пережил депрессию и вернулся в семью. Адамбай также ответил на вопросы о дате выходе третьей части "Келинки".

Продюсер признался, что пережил депрессию. Однако благополучно ее преодолел. Благодаря этому произошла глобальная трансформация его личности. Многое в своей жизни актер переосмыслил. Нуртас рассказал о важных переменах в жизни - он воссоединился с семьей.

"Я услышал себя, свой внутренний голос. Я все это время очень сильно переживал из-за этого момента. Я встречал многих разведенных людей, мужчин, которые давали какие-то советы и так далее, а я у всех видел грусть в глазах, именно когда говорили о семье, когда говорили о детях, у каждого человека была грусть в глазах и я понимал, что, наверное, я делаю что-то не то.

Я думаю, Аллах не желал бы мне такой жизни, где бы я разводился, где мой сын жил бы без меня... Я недавно своему другу даже сказал, который тоже по этой теме много мучался, что принял такое решение. И через неделю буквально я его встретил, он говорит: "Слушай, ты мне об этом сказал и я теперь тоже хочу вернуться домой", - рассказал Нуртас в интервью на YouTube-канале Alibekovkz.

Адамбай ответил и на вопросы, касающиеся творчества. В частности, он назвал приблизительную дату выхода на экраны комедии "Келинка Сабина-3", премьеру которой откладывали несколько раз из-за пандемии.

"Пока мы точно не знаем, надеемся, что в следующем году к Наурызу, может быть, мы наконец-то покажем ее", - сказал продюсер.

Мы писали ранее, что постройневший Нуртас Адамбай поразил фанатов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1946932-u-vseh-videl-grust-v-glazah-nurtas-adambay-rasskazal-o-vossoedinenii-s-semey/