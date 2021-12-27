"Свой выбор я сделал год назад": Арман Давлетяров высказался о работе, семье и бизнесе

Арман Давлетяров. Фото: instagram.com/arman_dav

Арман Давлетяров порассуждал о том времени, которое люди тратят на работу, забирая его у своей семьи. По мнению бывшего гендиректора "Муз-ТВ", работа на самого себя дает возможность уделять больше внимания близким, в отличие от наемного труда, передает NUR.KZ.

О преимуществах работы на самого себя медиаменеджер порассуждал в Instagram.

"Как же быстротечно время, этот год просто пролетел. Да я также пролетел и объездил много стран и континентов за этот 2021 год. И даже несмотря на многочисленные ковид-ограничения, мне удалось везде побывать. В итоге могу уверенно сказать: работать на себя, ни от кого не зависеть - это самое лучшее. Знаю на своем уже опыте. Никаких тебе акционеров и руководителей, сам себе хозяин, ни от кого не зависишь. Вот с чего надо начинать, друзья.

Открывайте свое дело, уходите с наемных работ и все получится. Конечно, удобней, когда ты в команде, и ни за что не отвечаешь. Создавайте свою команду, свое дело и берите ответственность на себя! И важно в жизни периодически перезагружать себя! Стирать старые, ненужные файлы и ставить новые цели", - посоветовал Давлетяров подписчикам.

По его мнению, люди порой живут будто на автомате, в дне сурка, пропуская важные моменты близких. Оставляют все на потом, планируя уделить внимание семье после очередного проекта, после того, как заработают денег.

"А жизнь-то проходит, все потом, потом, и что получаем в результате? Дети, которые выросли без вас, родители в одиночестве, а хотим, чтобы при этом нас близкие люди любили и уважали, за что? За "потом"? А кто рядом сейчас - те, кому нужны не ты, а твое положение и должность, твои возможности и связи? Кто с вами остается в самые тяжелые моменты вашей жизни рядом, когда вы болеете, когда вам плохо? И сколько вы им отдаете своего времени и внимания? Внимания!

Сижу рядом и дежурно слушаю детей и жену, а сам думаю о своих рабочих вопросах. А внимания и непосредственного участия в жизни? Сам был таким: чем больше погружался в работу, тем меньше оставлял внимания семье и близким. При этом сам себя оправдывал, что все ради них", - вспоминает Арман Илюбаевич.

Давлетяров также заявил, что свой выбор сделал год назад, смог изменить свою жизнь, перегрузив себя и теперь живет "той жизнью, о которой всегда мечтал".

Напомним, чуть меньше года назад Арман Давлетяров ушел с поста гендиректора «Муз-ТВ».

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1948603-svoy-vybor-ya-sdelal-god-nazad-arman-davletyarov-vyskazalsya-o-rabote-seme-i-biznese/