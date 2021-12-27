"Красавица моя, как ангел": фанаты назвали Бибигуль Актан красивейшей девушкой Казахстана (фото)

Бибигуль Суюншалина. Фото: instagram.com/bibigul_aktan_s

Актриса Бибигуль Актан поздравила подписчиков с Рождеством и наступающим Новым годом. А те, в свою очередь, назвали ее самой красивой девушкой Казахстана, передает NUR.KZ.

На своей странице в Instagram актриса, переехавшая в Россию, поздравила всех с праздниками.

"Дорогие друзья! Поздравляю всех с наступающим Новым годом, католическим Рождеством! Как проходит подготовка к празднику? Уже купили подарки? И появилось ли новогоднее настроение? (...) Осталось всего 6 дней! Кто не успел подготовиться, поторопитесь", - написала знаменитость.

При этом Бибигуль призналась, что в ее жизни сейчас происходит много хороших изменений, поэтому она редко выходит на связь с подписчиками.

Фанаты также поздравили знаменитость, а также отметили красоту девушки.

"Бибигуль, и тебя с наступающим, всех тебе благ, пускай твой желания сбудутся. Ты, как всегда, огонь, Биба, так держать", "Красавица моя, как ангел", "Давно новости от самой красивой девушки Казахстана не слышали. Всех благ тебе и твоим родным, крепкого здоровья! Цвети и радуй нас своей красотой!", "Очень красивая", "Принцесса", - с восхищением высказались поклонники.

Напомним, ранее уехавшая в Москву Бибигуль Актан рассказала, как скучает по родным.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1948715-krasavitsa-moya-kak-angel-fanaty-nazvali-bibigul-aktan-krasiveyshey-devushkoy-kazahstana-foto/