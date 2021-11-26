"Все не так, как раньше": Асель Садвакасова рассказала о переменах в жизни

Асель Садвакасова. Фото: instagram.com/asselsadvakassova

Казахстанская актриса Асель Садвакасова раскрыла секрет своей красоты и умиротворения. Она призналась, что похудела, благодаря тому, что научилась слышать свое тело и исключила токсичных людей из своего окружения, передает NUR.KZ.

Этим летом Асель Садвакасова шокировала своих фанатов кардинальным преображением. Секретом свой красоты актриса поделилась в Instagram.

"Только в этом году, я стала слышать свое тело, а оно услышало меня, очень обрадовалось и стало раскрываться всеми своими яркими красками.

Все началось с того, что я решила никакого больше насилия над собой. Никаких диет. Никакого антицеллюлитного массажа. Никаких изнуряющих тренировок. Никаких токсичных людей, даже в 10 метрах от меня и т. д.

Я поняла, что хватит. Что это больше не работает, да и не работало никогда. Вот честное слово. Бесконечные откаты и снова по новой, все это так выматывало и эти постоянные мысли - надо похудеть, надо ограничить, надо, надо, надо", - призналась Асель.

Садвакасова отметила, что обрела гармонию с собой. И мир стал казаться краше и добрее.

"В начале года я просто решила - а давай теперь мы будем делать все не так, как раньше, давай попробуем по-другому - с нежностью, любовью, добротой и заботой о себе. А вдруг? Это оказался самый настоящий и правильный путь...

Я начала разговаривать сама с собой. Записывать все это в дневник и просто наблюдать и продолжаю это делать ежедневно", - рассказала Асель.

Мы писали ранее, что Асель Садвакасова переехала в Москву. Сейчас же знаменитость отдыхает на Бали, наслаждаясь солнцем и водой.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1944113-vse-ne-tak-kak-ranshe-asel-sadvakasova-rasskazala-o-peremenah-v-zhizni/