"Нельзя скрывать талант": Жулдыз Абдукаримова сообщила о возвращении в театр

Жулдыз Абдукаримова. Фото: instagram.com/zhuldyzabdukarimovaofficial

Казахстанская актриса и обладательница титула "Миссис Вселенная-2020" Жулдыз Абдукаримова сообщила о своем возвращении на сцену. Премьера спектакля состоится совсем скоро в Туркестане, передает NUR.KZ.

Жулдыз Абдукаримова поспешила сообщить о важном событии в своей жизни.

"Этой новостью хотела поделиться с вами первыми. Отвечу сегодня на часто задаваемый мне вопрос: "Когда мы вас увидим в театре, кино?"

Спустя десять лет я возвращаюсь на сцену театра. По воле Всевышнего это начинание состоится на священной земле, в Туркестанском музыкально-драматическом театре.

Я восприняла это как хороший знак. В наполненной чувствами постановке "Махаббат мұнарасы" я играю роль Сулу. Приглашаю ценителей искусства и тех, кто меня поддерживает 17-18 декабря в Туркестанский музыкально-драматический театр", - написала она.

Фанаты поспешили поздравить Жулдыз. Они отметили, что она очень талантливая актриса.

"Ура, наконец-то вы в своем профессиональном предназначении", "Удачи, вы лучшая", "Очень рада за вас", "Молодец, Жулдыз, только вперед!", "Талантливый человек талантлив во всем! Нельзя скрывать и держать в себе такой талант" - отметили подписчики.

Отметим, что Жулдыз сыграла вместе с мужем Кайратом Нуртасом в фильме режиссера Рашида Сулейменова "Арман. Когда ангелы спят". Актриса воплотила на экране образ девушки, чьи мечты враз разрушили пьяные мажоры, надругавшись над ней. Поклонники были впечатлены убедительной игрой Жулдыз.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/1946670-nelzya-skryvat-talant-zhuldyz-abdukarimova-soobschila-o-vozvraschenii-v-teatr/