"И как фотографы держатся!": Say Mo снялась полностью обнаженной на фоне природы (фото 18+)

Say Mo. Фото: instagram.com/say_mo__

Певица Say Mo снялась полностью обнаженной на фоне, прикрыв интимные места лишь цветами. Фанаты артистки очень живо отреагировали на горячие кадры, передает NUR.KZ.

Необычайно сексуальные фото Молдир появились в ее Instagram. Снимки получились настолько откровенными, что администрация соцсети сначала удалила их, однако позже певице, по всей видимости, удалось восстановить результаты запоминающейся фотосессии.

"В ожидании нового трека, который выйдет послезавтра", - написала Say Mo.

Ее предстоящий трек должен выйти 10 декабря, он будет называться "15 секунд".

Подписчики музыкальной исполнительницы прокомментировали в первую очередь сами кадры, а не анонс будущей песни.

"Уятмены врываются в чат", "Фотограф: о, повезло", "Кола, Пепси, Сэй Мо - секси", "Просто обворожительная", "Косплей на Еву", "Очень красиво, ничего вульгарного не вижу!", "И как фотографы держатся!", "Афродита", - восхитились одни.

"Уятмены" же предсказуемо поспешили выразить свое возмущение.

"Эта женщина еще в мечеть ходила, позор", "Надеюсь, в тиктоке таких фоток нет, там дети большинство сидят, ни один отец не пожелает такое своей дочери", "Позор тебе", - возмутились другие.

Впрочем, певице не привыкать к нападкам хейтеров, ведь фотографии подобного характера, а значит и соответствующие комментарии, появляются в ее аккаунте нередко. Например, несколько дней назад Say Mo в провокационных позах снова взбудоражила Казнет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1946201-i-kak-fotografy-derzhatsya-say-mo-snyalas-polnostyu-obnazhennoy-na-fone-prirody-foto/