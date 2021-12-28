"Урожайный" год: у кого из казахстанских звезд в этом году родились дети

Торегали Тореали с женой. Фото: instagram.com/toregalitoreali

Уходящий год оказался богатым как на приятные события, так и на грустные. Многие звезды отечественного шоу-бизнеса создали семьи, но было и много расставаний. О них мы уже рассказывали в наших материалах. А сегодня предлагаем вспомнить, у кого из казахстанских знаменитостей родились дети.

Айжулдыз Адайбекова

Казахстанский дизайнер и актриса Айжулдыз Адайбекова, дочь Жанар Айжановой, впервые стала мамой в этом году. О рождении внука Назара и выписке его вместе с мамой из роддома сообщила счастливая новоиспеченная бабушка. При этом с отцом ребенка Айжулдыз рассталась. Причиной, по словам актрисы, стало то, что свекровь выгнала ее во время беременности.

Но девушка не пала духом и показала, что является прекрасной мамой, которая может растить ребенка и без мужа и которой ничего не жалко для своего малыша. К примеру, она за один поход в магазин потратила 570 тысяч тенге на одежду для него. А еще Айжулдыз присмотрела сыну пинетки за 98 тысяч тенге.

На бывшего возлюбленного она зла не держит, пара смогла остаться друзьями. Кыран, в свою очередь, пожелал ей обрести настоящее женское счастье.

Айжулдыз Адайбекова и Кыран Талапбек с сыном Назаром. Фото: instagram.com/aizhuldyz_adaibekova

Тауекел Мусилим

В начале января Тауекел Мусилим впервые стал отцом. У него появился первенец, которого он назвал Айторе. Актер устроил грандиозную выписку супруге и малышу из роддома.

Позже жена Тауекеля впервые показала маленького сына и умилила Сеть. Фотография Мусилима с семьей на прогулке тоже растрогала фанатов.

Тамара Асар

Этим летом стало известно, что 44-летняя певица Тамара Асар вышла замуж. А в начале сентября у исполнительницы родилась дочь, которая стала ее вторым ребенком. Для артистки и новорожденной устроили яркую выписку из роддома.

Чуть позже Тамара Асар провела обряд "қырқынан шығару". На торжестве присутствовали звездные коллеги Тамары - Маржан Арапбаева, Женис Искакова, Алтынай Жорабаева, Динара Сатжан, Гульзира Айдарбекова, Молдир Муканова и другие.

Гульнара Сильбаева

О том, что КВН-щица Гульнара Сильбаева была беременна, широкой публике стало известно только осенью, уже после родов. Сам малыш появился еще в августе, причем это случилось раньше срока. Позже Гульнара поведала своим фанатам, какие сложные роды ей пришлось пережить. Сделав экстренную операцию, врачи спасли жизнь роженице и ребенку.

А в этом месяце Сильбаева показала новорожденного сына с мужем.

Айгуль Мукей

46-летняя телеведущая стала в этом году мамой в третий раз. Она родила сына, которого назвали Султан-Али. Для знаменитости организовали красивую выписку из роддома. Айгуль Мукей также рассказала о родах после сорока лет.

Молдир Ауелбекова

В мае певица Молдир Ауелбекова попала в больницу с коронавирусом. На тот момент она была в положении. Спустя неделю артистка сообщила о своем излечении от COVID-19.

А в июне знаменитость родила дочь, которую назвала Айару. Придя в себя после родов, Ауелбекова сообщила о скором возвращении на сцену.

Минувшей осенью Молдир шокировала фанатов признанием о разводе со вторым мужем.

Торегали Тореали

В этом году Торегали Тореали стал отцом в пятый раз и устроил сыну грандиозную выписку с беркутами и оркестром. Малыша назвали ТореМухаммедАли. На выписку пришла толпа родственников семьи и все дети пары. Кроме того, певец заказал для супруги красивую карету-лимузин.

Омиркул Айниязов

В начале февраля 43-летний певец Омиркул Айниязов поделился с фанатами новостью о том, что в его семье ожидается пополнение. А уже в апреле стало известно, что артист стал отцом во второй раз, спустя 21 год после рождения первого сына. Супруги стали родителями девочки.

Кентал

Пришло счастье в виде малыша и в дом певца Кентала. Талгат Кенжебулатов в этом году впервые стал отцом. Артист тоже организовал незабываемую выписку жене и сыну из роддома.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1948768-urozhaynyy-god-u-kogo-iz-kazahstanskih-zvezd-v-etom-godu-rodilis-deti/