"Комок счастья": звезда КВН Гульнара Сильбаева показала новорожденного сына с мужем (фото)

Гульнара Сильбаева. Фото: instagram.com/naarah_s

Звезда КВН Гульнара Сильбаева впервые показала поклонникам новорожденного сына Зейна, лежащего на животе у своего отца. Фото она решила выложить в день рождения своего мужа, передает NUR.KZ.

Трогательный снимок появился на странице Гульнары в Instagram.

"Жанболат, решила, что это лучшая фотография, чтобы поздравить тебя с днем рождения. My love, my friend, my soulmate, my husband, my son’s dad. Мы так выросли за последнее время. Вместе. Твори! Дерзай! Мы с Зейном рядом", - написала Сильбаева.

Подписчики КВН-щицы и ее коллеги с друзьями присоединились к поздравлению, умилившись снимку.

"Чтобы все было. Здоровья малышу, а родителям крепких нервов на будущее с бессонными ночами", "Безусловная любовь", "Это прекрасно! Счастья, благополучия, любви, всего самого прекрасного малышу и вам", "Что может быть лучше, чем спать на папе с мамой. Наш младший и по сей день так спит", "Комок счастья", "Я и забыла, какими они бывают крошечными сначала. P.s. я про детей. С днем рождения мужа!", "Ну это что за сладусики!" - восхитились они.

Напомним, ранее мы писали, что актриса и КВН-щица Гульнара Сильбаева родила первенца. Молодая мама рассказала, что ребенок родился раньше положенного срока. Позже она рассказала о сложных родах.

