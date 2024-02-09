"Темп работы будет высоким, а спрос – жестким": Олжас Бектенов провел первое совещание кабмина

Новый премьер-министр Казахстана провел совещание по вопросам реализации поручений главы государства. Он дал ряд поручений, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт правительства.

Олжас Бектенов провел совещание по вопросам реализации поручений Касым-Жомарта Токаева, озвученных на расширенном заседании правительства 7 февраля.

Заслушав министров финансово-экономического блока, премьер-министр подчеркнул, что бюджетные расходы должны быть четко приоритизированы с акцентом на получение полной экономической отдачи, а непродуктивные расходы – полностью исключены.

"Минфину в течение 10 дней провести ревизию республиканского бюджета и в течение месяца – всех местных бюджетов на предмет существенного сокращения расходов, не имеющих первостепенного значения. Никто не должен сорить деньгами", – сказал Олжас Бектенов.

Премьер-министр также указал на необходимость практически заново переписать проект Налогового кодекса, изменив его философию.

"Следует учесть мнения экспертного и бизнес-сообщества. Налоговый кодекс должен стимулировать бизнес-активность, мотивировать к укрупнению бизнеса, а не наоборот", – поручил он.

Как отметил Олжас Бектенов, при подготовке документа следует предусмотреть полную цифровизацию администрирования и навести порядок в вопросе предоставления налоговых льгот.

При этом премьер подчеркнул, что нужно создать условия, при которых бизнесу будет выгодно работать по принципу "роста", не опасаясь фискальных издержек и административных нагрузок.

Обозначив ряд конкретных задач для придания нового импульса промышленному развитию, глава правительства поручил первому вице-премьеру Роману Скляру в течение 10 дней провести переговоры с собственниками всех крупных промышленных предприятий, в первую очередь в добывающих отраслях.

"Они должны представить конкретные планы по созданию в ближайшее время новых производств высокого передела", – указал Бектенов.

Он акцентировал внимание, что отечественные промышленные гиганты должны кардинально увеличить закупки казахстанских товаров, работ и услуг. С ними будут заключены соответствующие соглашения.

Обсуждая проблемные вопросы строительной отрасли, новый глава кабмина указал на важность повсеместного использования продукции отечественных производителей.

"Во всех сметах должны быть заложены казахстанские стройматериалы и другие позиции. Также проведите ревизию сметной документации на предмет завышения стоимости материалов и работ. Ни для кого не секрет, что сметы раздуваются. Надо навести порядок", – подчеркнул Олжас Бектенов.

Кроме того, глава правительства обозначил важность надежного энергообеспечения промышленных предприятий. По поручению президента в текущем году нужно ввести более 700 МВт дополнительной генерации. Олжас Бектенов отметил, что в случае невыполнения задачи последуют соответствующие оргвыводы.

В части обеспечения водными ресурсами премьер-министр поручил профильному министерству подготовить комплекс мер по рациональному водопотреблению в отраслях экономики, а также проработать кампанию по внедрению культуры водопользования.

Касательно строительства заводов по переработке твердых бытовых отходов глава правительства потребовал в месячный срок выработать предложения по привлечению частных инвестиций.

"Предложения – это значит конкретные проекты с потенциальными инвесторами и сроками реализации, а не просто общее видение", – подчеркнул он.

Переходя к вопросам социального блока, Олжас Бектенов в первую очередь обратил внимание на необходимость реформирования ОСМС.

"Считаю, что система ОСМС требует серьезного переформатирования. Увеличивать ее финансирование при таком неэффективном расходовании средств, приписках – недопустимо. Отрасль требует полной цифровизации и прозрачности", – сказал премьер-министр.

В ходе совещания глава правительства дал конкретные поручения по проведению цифровой трансформации, развитию транспортной и сельскохозяйственной отраслей, реализации нацпроектов "Комфортная школа" и "Модернизация сельского здравоохранения", а также реформированию механизмов социальной поддержки граждан, госзакупок и государственно-частного партнерства.

"Мы будем правительством решительных действий. Нам предоставлено достаточно полномочий для эффективного наращивания темпов роста, активного проведения диверсификации экономики, привлечения инвестиций, решения всех стоящих задач", – отметил Олжас Бектенов.

По его словам, надо отойти от стереотипов, полностью искоренив формализм и бюрократическую волокиту.

"Министры должны быть самостоятельными, оперативно решать отраслевые вопросы на своем уровне. Всем необходимо понять, что темп работы будет высоким, а спрос – жестким", – заключил премьер-министр.

"Перезапуск" правительства и поручения Токаева

Напомним, в понедельник, 5 февраля, правительство Казахстана ушло в отставку. Касым-Жомарт Токаев объяснял, почему принял заявление об отставке Алихана Смаилова.

Пост нового премьер-министра официально занял Олжас Бектенов.

После своего назначения он рассказывал, на что будет делать упор в работе новое правительство.

За день, 6 февраля, был полностью утвержден состав кабмина. Большинство министров переназначили из "старого состава" кабмина. Среди "новеньких" в правительстве: премьер-министр и 4 министра: