Есть ли родственники Назарбаева среди акционеров АМТ, ответил Шарлапаев

На брифинге правительства главу Министерства промышленности и строительства спросили, есть ли среди акционеров "АрселорМиталл Темиртау" родственники Нурсултана Назарбаева, пишет корреспондент NUR.KZ.

"Нет. По информации, которую нам предоставил "АрселорМиттал", они являются стопроцентным владельцем этого предприятия. И имеют полное право распоряжаться этими акциями без ограничений", – коротко пояснил Шарлапаев.

Отметим, согласно информации на официальном сайте "АрселорМиталл Темиртау", Карагандинский металлургический комбинат перешел в собственность LNM Group и стал действовать как ОАО "Испат-Кармет" в 1995 году. В 2004 году ОАО "Испат-Кармет" переименовали в АО "Миттал Стил Темиртау".

ЧП на шахте имени Костенко

28 октября на шахте имени Костенко, принадлежащей АМТ, прогремел взрыв. Взрыву, по предварительным данным, предшествовало возгорание в лаве. Всего в момент трагедии под землей находились 252 человека.

Расследованием инцидента занимается Генпрокуратура. Статья, которая фигурирует в деле, - "Нарушение правил безопасности при ведении горных или строительных работ" (ч. 3 ст. 277).

В субботу вечером президент, прибыв в регион, провел заседание оперштаба по ликвидации аварии на шахте. В ходе заседания глава Минтруда Светлана Жакупова рассказала о социальной помощи, которая будет оказана семьям погибших.

После ЧП, отметим, на сутки приостановили работу все шахты "АрселорМиттал Темиртау". А 29 октября было объявлено днем общенационального траура по погибшим шахтерам.

Вчера сообщалось, что похороны погибших шахтеров будут проходить три дня в Карагандинской области - 30, 31 октября и 1 ноября.

Сегодня глава МЧС сообщил о том, что найдены останки, предположительно, 46-го погибшего на шахте имени Костенко.

"5 были обнаружены и подняты на поверхность силами горноспасателей, 201 поднялся самостоятельно. В ходе поисково-спасательных работ были найдены тела 45 шахтеров и останки, предположительно, 46-го погибшего. Сейчас установлены личности 40 погибших, не опознаны – 6", – заявил министр.

Смена собственника "АрселорМиттал Темиртау"

Ранее Касым-Жомарт Токаев поручил правительству прекратить инвестиционное сотрудничество с компанией "АрселорМиттал Темиртау".

В правительстве после ЧП сообщили, что достигнута предварительная договоренность с акционерами компании и завершается оформление сделки по передаче права собственности на предприятие в пользу Казахстана. Подписание соглашения также подтвердили в АМТ. Детали сделки озвучивал глава Минпрома Канат Шарлапаев.

Во время встречи с семьями погибших президент заявил, что "компания "АрселорМиттал Темиртау" оказалась самой худшей в нашей истории с точки зрения сотрудничества с правительством и предприятием".

Возглавить компанию было поручено первому заместителю акима Карагандинской области, а также бывшему работнику АМТ Вадиму Басину. В воскресенье Басин заявил, что смена собственника АМТ не отразится на обязательствах перед работниками.

Сегодня глава министерства промышленности и строительства рассказал, кто придет на место инвестора в "АрселорМиттал" вместо бизнесмена Лакшми Миталла.

Канат Шарлапаев заявил, что после перехода "АрселорМиталл Темиртау" в собственность РК использовать его прежнее название будет нельзя. Кроме того, глава Минпрома рассказал, есть ли вероятность, что новым владельцем АМТ станет экс-премьер Серик Ахметов.

Алихан Смаилов высказался об ответственности руководства АМТ за ЧП на шахте. По его словам, их полная самоустраненность от жизнедеятельности компании приводит к трагическим последствиям уже на протяжении нескольких лет.

Также Канат Шарлапаев рассказал, во сколько обойдется приватизация АМТ Казахстану.