Какой инвестор придет в "АрселорМиттал" вместо Миттала, спросили у министра промышленности

На брифинге в правительстве главу министерства промышленности и строительства спросили, кто придет на место инвестора в "АрселорМиттал" вместо бизнесмена Лакшми Миталла, передает корреспондент NUR.KZ.

"Правительство не рассматривает никаких иностранных инвесторов после перехода права собственности в пользу Республики Казахстан.

Второе – как уже заявлялось, все условия, которые есть сейчас на предприятии, основанные на коллективных договорах с профсоюзами, оплата труда и количество сотрудников останутся неизменными при переходе", - заявил министр Канат Шарлапаев.

Напомним, что на днях в правительстве уже опровергали слухи о передаче "АрселорМиталл Темиртау" другим иностранным инвесторам.

После трагедии на шахте имени Костенко, в результате которой погибли 46 человек, Касым-Жомарт Токаев заявил, что "компания "АрселорМиттал Темиртау" оказалась самой худшей в нашей истории с точки зрения сотрудничества с правительством и предприятием".

Президент поручил правительству прекратить инвестиционное сотрудничество с АМТ.

В тот же день в правительстве сообщили, что достигли предварительной договоренности с акционерами АО "АрселорМиттал Темиртау" и завершают оформление сделки по передаче права собственности на предприятие в пользу Казахстана.

Отметим, что еще в конце августа главу Минфина Ерулана Жамаубаева спрашивали о том, идут ли сейчас переговоры с российской компанией для передачи ей "АрселорМиттал Темиртау" (АМТ) после ряда ЧП. Тогда министр заявил, что на этот вопрос ответит вице-премьер Роман Скляр, а последний опроверг информацию о переговорах с российской компанией.

О компании "АрселорМиттал Темиртау"

На сайте компании указано, что Акционерное общество "АрселорМиттал Темиртау" является крупнейшим предприятием горно-металлургического сектора Казахстана и представляет собой интегрированный горно-металлургический комплекс с собственным углем, железной рудой и энергетической базой.

В состав АО "АрселорМиттал Темиртау" входят:

стальной департамент;

угольный департамент;

железорудный департамент.

АМТ специализируется на производстве плоского и сортового проката, в том числе с полимерным, цинковым и алюминиевым покрытием, а также производит агломерат, железорудный и угольный концентрат, кокс, чугун, сталь, в том числе непрерывнолитые слябы, штрипс, лонжеронную полосу, электросварные трубы и сопутствующую продукцию доменного и коксохимического производств.

В разделе "Топ-менеджмент" указан лишь генеральный директор компании - с января 2022 года эту должность занимает Владимир Яблонский.

На сайте Британской энциклопедии указано, что индийский бизнесмен Лакшми Миттал был генеральным директором крупнейшей в мире сталелитейной компании "АрселорМиттал" с 2006 по 2021 год.

Компания ArcelorMittal была образована в 2006 году в результате слияния сталелитейных компаний Arcelor и Mittal. Штаб-квартира находится в Люксембурге."

АрселорМиттал" ведет свою металлургическую деятельность на четырех континентах, включая как развитые, так и развивающиеся рынки, среди которых Казахстан, Южная Африка и Украина.

К слову, в августе депутаты мажилиса Ерлан Саиров и Кудайберген Бексултанов призвали закрыть компанию "АрселорМиттал Темиртау". Они также потребовали привлечь к уголовной ответственности топ-менеджеров компании, которые, как высказался Саиров, принимают решения об экономии денег, ведущие к печальным последствиям.