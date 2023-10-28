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Все шахты "АрселорМиттал Темиртау" приостановили работу в Казахстане

Опубликовано:

Шахта
Шахта. Иллюстративное фото: pixabay.com

В Казахстане после ЧП на шахте имени Костенко на сутки приостановили работу все шахты "АрселорМиттал Темиртау", передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу компании.

"Работа шахт угольного департамента АО "АрселорМиттал Темиртау" приостановлена на ближайшие сутки. За это время будут проведены проверки газовой защиты", - говорится в сообщении компании.

Напомним, сегодня ночью на шахте имени Костенко, принадлежащей АМТ, произошел взрыв. По последним данным, обнаружены тела 28 погибших, поиски 18 шахтеров продолжаются.

Утром Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования родным и близким шахтеров.

Также президент поручил правительству прекратить инвестиционное сотрудничество с компанией "АрселорМиттал Темиртау". Позже Токаев лично приехал на место ЧП в Карагандинскую область. Завтра в Казахстане объявлен день траура.

Во время встречи с семьями погибших Токаев заявил, что компания "АрселорМиттал Темиртау" оказалась самой худшей в нашей истории с точки зрения сотрудничества с правительством и предприятием. Также президент поручил Вадиму Басину возглавить АМТ.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2042956-vse-shahty-arselormittal-temirtau-priostanovili-rabotu-v-kazahstane/

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