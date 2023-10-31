На слухи о том, что АМТ может возглавить экс-премьер Ахметов, отреагировали в правительстве

Глава Минпрома Канат Шарлапаев на брифинге правительства рассказал, есть ли вероятность, что новым владельцем АМТ станет экс-премьер Серик Ахметов, передает корреспондент NUR.KZ.

В ходе беседы с журналистами Шарлапаев заявил, что Казахстан не рассматривает для компании "АрселорМиттал Темиртау" новых иностранных инвесторов.

В ответ на это представители СМИ также поинтересовались, есть ли вероятность, что новым владельцем станет экс-премьер Серик Ахметов.

"По поводу конкретного инвестора я сейчас комментариев никаких давать не буду. Могу лишь сказать что привлекать иностранных инвесторов на этот актив мы не планируем. Предприятие сохраняет свою работоспособность", – заявил он.

На уточняющий вопрос про Ахметова министр ответил: "Такой вопрос не обсуждался".

Ранее экс-премьер-министр Серик Ахметов принял участие в съемках документального фильма "Очаг смерти" и высказался, что руководство АМТ должно понести серьезное наказание за аварию на шахте имени Костенко, жертвами которой стали десятки человек.

Трагедия на шахте имени Костенко "АрселорМиттал Темиртау", напомним, произошла ночью 28 октября. Всего, по официальным данным, жертвами ЧП стали 45 горняков. А сегодня найдены останки, предположительно, 46-го погибшего.