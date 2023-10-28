Трагедия на шахте имени Костенко в Караганде: открыта горячая линия

В связи с ЧП на шахте имени Костенко в Караганде в МЧС и Департаменте по ЧС Карагандинской области для информационной и психологической поддержки работают телефоны горячей линии, сообщает NUR.KZ со ссылкой на акимат региона.

"В связи с происшествием на шахте имени Костенко УД АО "АрселорМиттал Темиртау" в МЧС и Департаменте по ЧС Карагандинской области для информационной и психологической поддержки работают телефоны горячей линии (8-7172) 70-41-08, (8-7212) 51-72-23", - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте акимата Карагандинской области.

Напомним, минувшей ночью взрыв произошел на шахте имени Костенко в Караганде, погибли 7 человек.

Как сообщили в акимате области, на момент аварии в шахте находились 252 человека, на поверхность вывели 205 шахтеров. Тела семи шахтеров обнаружены без признаков жизни.

На месте аварии продолжают работать спасатели.

Другие происшествия на предприятиях АМТ

Напомним, 17 августа этого года произошла авария на шахте "Казахстанская", принадлежащей АО "АрселорМиталл Темиртау". Погибли 5 человек. При этом всего в момент аварии в шахте находилось 227 человек, 16 из которых получили вред здоровью.

В ночь на 3 ноября 2022 года в Карагандинской области на шахте имени Ленина случился выброс газа. Предварительно сообщалось, что в результате ЧП погибли четыре человека. Еще четверых госпитализировали в больницу.

7 ноября 2021 года похожая трагедия случилась на шахте "Абайская" в Карагандинской области – из-за выброса метана погибли 6 человек, еще двое получили сильное отравление. Тогда было возбуждено уголовное дело по статье 277 УК РК "Нарушение правил безопасности при ведении горных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц".