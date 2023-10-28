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Новые данные по погибшим в шахте в Караганде озвучили в ДЧС

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Каски
Каски. Иллюстративное фото: dannyfroese/Getty Images

Число погибших в шахте имени Костенко вновь возросло - по данным МЧС, на данный момент обнаружены тела 22 погибших, поиски 24 шахтеров продолжаются, передает NUR.KZ со ссылкой ДЧС Карагандинской области.

"Сегодня, 28 октября, в Караганде в 2 часа 33 минуты на шахте имени Костенко УД "АрселорМиттал Темиртау" произошло возгорание в лаве, находящейся на горизонте минус 100, глубиной около 700 метров. Незамедлительно был введен план ликвидации аварии. Через некоторое время после возгорания предположительно последовал взрыв", – сообщил начальник ДЧС Карагандинской области Мурат Катпанов.

На момент аварии в шахте находились 252 человека. Самостоятельно на поверхность поднялись 206 работников. На данное время обнаружены тела 22 шахтеров, поиски 24 продолжаются.

"В аварийно-спасательных работах на шахте имени Костенко УД АО "АрселорМиттал Темиртау" задействовано 55 человек и 12 единиц техники карагандинского филиала ТОО "Республиканский центральный штаб профессиональных военизированных аварийно-спасательных служб".

Работы идут в районе двух добычных участков. Видимых очагов горения нет. Ведется контроль газовой обстановки, отбор проб, а также подъем обнаруженных погибших. В отдельных точках есть превышение допустимых концентраций окиси углерода", – сообщили в ДЧС.

Напомним, сегодня ночью на шахте имени Костенко, принадлежащей АМТ, произошел взрыв. По последним данным, известно о 21 погибшем. Под землей остаются еще 23 шахтера.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев сегодня выразил соболезнования родным и близким шахтеров.

Также президент поручил правительству прекратить инвестиционное сотрудничество с компанией "АрселорМиттал Темиртау". Позже Токаев лично приехал на место ЧП в Карагандинскую область. Завтра в Казахстане объявлен день траура.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2042933-novye-dannye-po-pogibshim-v-shahte-v-karagande-ozvuchili-v-mchs/

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