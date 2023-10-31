К трагедии на шахте привела самоустраненность руководства АМТ, заявил Смаилов

Сегодня на заседании правительства премьер-министр Алихан Смаилов высказался об ответственности руководства АМТ за ЧП на шахте им. Костенко, передает NUR.KZ со ссылкой на правительство.

Смаилов напомнил, что президент поручил провести расследование в связи с гибелью горняков и прекратить инвестиционное сотрудничество с компанией "АрселорМиттал Темиртау", говорится в официальном Telegram-канале правительства РК.

"В августе текущего года на предприятии "АрселорМиттал Темиртау" уже произошла подобная авария. Тогда погибло 5 шахтеров.

Произошедшая трагедия с более многочисленными жертвами напрямую связана с нарушениями в сфере промышленной безопасности. В этом вина, в первую очередь, руководства предприятия", — заявил глава кабмина.

Премьер-министр добавил, что полная самоустраненность руководства компании от ее жизнедеятельности приводит к трагическим последствиям уже на протяжении нескольких лет.

"Свои обязательства компания не выполнила. Поэтому завершается сделка по передаче "АрселорМиттал Темиртау" в пользу Казахстана", — указал премьер.

По его словам, специальная комиссия продолжит всестороннее выяснение причин аварии и выявление виновных.

"Акимату Карагандинской области и МЧС следует принять меры по ликвидации аварии. Самое главное — всемерное оказание помощи семьям погибших и восстановление здоровья пострадавших. Никто не останется без внимания в этой тяжелой ситуации", — заключил Смаилов.

Напомним, сегодняшнее заседание правительства началось с минуты молчания.

ЧП на шахте имени Костенко

В ночь на 28 октября в Карагандинской области на шахте имени Костенко, принадлежащей АМТ, прогремел взрыв. Взрыву, по предварительным данным, предшествовало возгорание в лаве. Всего в момент трагедии под землей находились 252 человека.

В тот же день в регион прибыл Касым-Жомарт Токаев. Он провел заседание оперштаба по ликвидации аварии на шахте, а также выразил соболезнования семьям погибших, а также заявил, что "компания "АрселорМиттал Темиртау" оказалась самой худшей в нашей истории с точки зрения сотрудничества с правительством и предприятием".

После произошедшего правительству было поручено прекратить инвестиционное сотрудничество с компанией "АрселорМиттал Темиртау". Тогда же все шахты "АрселорМиттал Темиртау" на сутки приостановили работу.

В результате трагедии на шахте имени Костенко погибли 46 человек. Сейчас установлены личности 40 погибших, шестеро не опознаны.

29 октября было объявлено днем общенационального траура по погибшим шахтерам.

Другие происшествия на предприятиях АМТ

Напомним, 17 августа этого года произошла авария на шахте "Казахстанская", принадлежащей АО "АрселорМиталл Темиртау". Погибли 5 человек. При этом всего в момент аварии в шахте находилось 227 человек, 16 из которых получили вред здоровью.

В ночь на 3 ноября 2022 года в Карагандинской области на шахте имени Ленина случился выброс газа. Предварительно сообщалось, что в результате ЧП погибли четыре человека. Еще четверых госпитализировали в больницу.

7 ноября 2021 года похожая трагедия случилась на шахте "Абайская" в Карагандинской области – из-за выброса метана погибли 6 человек, еще двое получили сильное отравление. Тогда было возбуждено уголовное дело по статье 277 УК РК "Нарушение правил безопасности при ведении горных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц".