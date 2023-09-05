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Ерлан Нысанбаев стал министром экологии и природных ресурсов

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Ерлан Нысанбаев
Ерлан Нысанбаев. Фото: primeminister.kz

Ерлан Нысанбаев стал министром экологии и природных ресурсов - соответствующий указ сегодня подписал глава государства, сообщается на официальном сайте Акорды.

"Назначить Нысанбаева Ерлана Нуралиевича министром экологии и природных ресурсов Республики Казахстан", - говорится в документе.

На официальном сайте премьер-министра РК говорится, что Ерлан Нысанбаев родился в 1961 году в Алматинской области.

Окончил Казахский ордена трудового Красного Знамени сельхозинститут, Казахский национальный педагогический университет им. Абая.

Трудовую деятельность начал в 1983 году. В различные годы работал в коммерческом секторе и государственных структурах.

В 2014-2019 годах — вице-министр сельского хозяйства РК.

С июля 2019 года по май 2021 занимал должность вице-министра экологии, геологии и природных ресурсов РК.

Напомним, 1 сентября министерство экологии и природных ресурсов РК было реорганизовано путем выделения из него министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан с передачей ему функций и полномочий в области использования и охраны водного фонда, водоснабжения, водоотведения.

В тот же день Зульфия Сулейменова была освобождена от должности министра экологии и природных ресурсов Республики Казахстан.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2035300-erlan-nysanbaev-stal-ministrom-ekologii-i-prirodnyh-resursov/

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