Гани Бейсембаев возглавил Минпросвещения Казахстана
Опубликовано:
Гани Бейсембаев стал министром просвещения Республики Казахстан, сообщается в официальном Telegram-канале пресс-службы главы государства "Борт №1".
"Указом главы государства Бейсембаев Гани Бектаевич назначен министром просвещения Республики Казахстан", - говорится в сообщении.
Гани Бейсембаев сменил на этом посту Асхата Аймагамбетова.
Также стало известно, что указом главы государства Аймагамбетов Асхат Канатович освобожден от должности министра просвещения Республики Казахстан.
Гани Бейсембаев родился в 1969 году в Кызылординской области.Окончил Алматинский государственный университет им. Абая. Трудовую деятельность начал в 1986 году в должности заведующего автоклубом отдела культуры района Шиели.
Гани Бейсембаев родился в 1969 году в Кызылординской области.
Окончил Алматинский государственный университет им. Абая.
Трудовую деятельность начал в 1986 году в должности заведующего автоклубом отдела культуры района Шиели.
С 1989 по 1990 год работал учителем казахского языка.
С 1990 по 1995 год - заместитель директора по учебно-воспитательной работе средней школы.
С 1995 по 1997 год был директором средней школы.
С 1997 по 2000 год - ученый секретарь, советник президента Казахской академии образования им. Ы. Алтынсарина МОН РК.
В 2000 - 2001 годах руководил отделом образования в Капшагае.
С 2001 по 2006 год - директор центра дополнительного образования.
С 2006 по 2020 год - генеральный директор международного центра образования.
В 2006 - 2007 годах работал директором технико-экономического колледжа.
В 2020 году являлся директором Республиканского научно-практического центра "Учебник" МОН РК.
С декабря 2020 года по настоящее время являлся президентом Национальной академии образования им. Ы. Алтынсарина МОН РК.
С марта 2022 года являлся вице-министром образования и науки РК.
Кроме того, сегодня президент Касым-Жомарт Токаев назначил министром экологии и природных ресурсов страны Зульфию Сулейменову. А Сериккали Брекешев был освобожден от должности министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан.
Также стоит отметить, что на днях Токаев реорганизовал министерство экологии, геологии и природных ресурсов.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2004051-gani-beysembaev-vozglavil-minprosvescheniya-kazahstana/