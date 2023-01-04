Гани Бейсембаев возглавил Минпросвещения Казахстана

Гани Бейсембаев.Фото: primeminister.kz

Гани Бейсембаев стал министром просвещения Республики Казахстан, сообщается в официальном Telegram-канале пресс-службы главы государства "Борт №1".

"Указом главы государства Бейсембаев Гани Бектаевич назначен министром просвещения Республики Казахстан", - говорится в сообщении.

Гани Бейсембаев сменил на этом посту Асхата Аймагамбетова.

Также стало известно, что указом главы государства Аймагамбетов Асхат Канатович освобожден от должности министра просвещения Республики Казахстан.

Гани Бейсембаев родился в 1969 году в Кызылординской области.Окончил Алматинский государственный университет им. Абая. Трудовую деятельность начал в 1986 году в должности заведующего автоклубом отдела культуры района Шиели.

Гани Бейсембаев родился в 1969 году в Кызылординской области.

Окончил Алматинский государственный университет им. Абая.

Трудовую деятельность начал в 1986 году в должности заведующего автоклубом отдела культуры района Шиели.

С 1989 по 1990 год работал учителем казахского языка.

С 1990 по 1995 год - заместитель директора по учебно-воспитательной работе средней школы.

С 1995 по 1997 год был директором средней школы.

С 1997 по 2000 год - ученый секретарь, советник президента Казахской академии образования им. Ы. Алтынсарина МОН РК.

В 2000 - 2001 годах руководил отделом образования в Капшагае.

С 2001 по 2006 год - директор центра дополнительного образования.

С 2006 по 2020 год - генеральный директор международного центра образования.

В 2006 - 2007 годах работал директором технико-экономического колледжа.

В 2020 году являлся директором Республиканского научно-практического центра "Учебник" МОН РК.

С декабря 2020 года по настоящее время являлся президентом Национальной академии образования им. Ы. Алтынсарина МОН РК.

С марта 2022 года являлся вице-министром образования и науки РК.

Кроме того, сегодня президент Касым-Жомарт Токаев назначил министром экологии и природных ресурсов страны Зульфию Сулейменову. А Сериккали Брекешев был освобожден от должности министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан.

Также стоит отметить, что на днях Токаев реорганизовал министерство экологии, геологии и природных ресурсов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2004051-gani-beysembaev-vozglavil-minprosvescheniya-kazahstana/