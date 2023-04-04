Министром просвещения Казахстана назначен Гани Бейсембаев

Гани Бейсембаев. Фото: primeminister.kz

Указом главы государства Бейсембаев Гани Бектаевич назначен министром просвещения Республики Казахстан, передает официальный сайт президента РК.

"Назначить Бейсембаева Гани Бектаевича министром просвещения Республики Казахстан", – говорится в тексте документа.

Отметим, что он занимает этот пост с января этого года.

По информации на сайте Минпросвещения, Бейсембаев Гани Бектаевич родился в 1969 году в Кызылординской области. Он окончил Алматинский государственный университет имени Абая. Доктор философии и психологии.

Трудовой путь:

С 1989 по 1995 год трудился учителем казахского языка, заместителем директора по учебно-воспитательной работе средней школы №14 Талгарского района Алматинской области.

С 1995 по 1997 год работал в должности директора средней школы №12 Илийского района Алматинской области.

С 1997 по 2000 год являлся ученым секретарем, советником Казахской академии образования имени Ыбырая Алтынсарина.

В 2000 году руководил Отделом образования города Капшагай Алматинской области.

С 2001 по 2006 год работал директором ТОО "Международный центр дополнительного образования".

С 2006 по 2020 год занимал должность генерального директора Международного центра образования EDTECN.

В 2020 году бы назначен директором Республиканского научно-практического центра "Учебник" Министерства образования и науки.

С 2020 по 2022 год занимал должность президента Национальной академии образования имени Ыбырая Алтынсарина.

С марта по август 2022 года был вице-министром образования и науки РК.

С августа 2022 года – вице-министр просвещения РК.

С января 2023 года – министр просвещения РК.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2015409-ministrom-prosvescheniya-kazahstana-naznachen-gani-beysembaev/