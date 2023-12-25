Как изменилась стоимость жилья в Казахстане в 2023 году

В начале 2023 года вторичное жилье в Казахстане стоило 517 тысяч за "квадрат". К концу года оно подешевело до 494 тысяч. Как изменилась стоимость жилой недвижимости в стране, узнали журналисты NUR.KZ.

Более года назад казахстанские эксперты ожидали, что в 2023 году цены на жилую недвижимость в стране могут снизиться. В частности, они отмечали уменьшение использования пенсионных накоплений на жилье и остающиеся высокими ипотечные ставки.

Изменение стоимости жилой недвижимости и влияющие на нее факторы мы проследили на основе данных Бюро национальной статистики (БНС), которые мы были опубликованы на нашем портале в течение уходящего года.

Как начался год для рынка жилья

Напомним, что 2023 год начался с подорожания жилья. В январе средние цены за квадратный метр жилой недвижимости составили 481 891 тенге – для новостроек, 515 019 тенге – для "вторички", а также 4 671 тенге – для съемных квартир.

Всего за месяц новое и вторичное жилье тогда подорожало на 0,7% и 0,3% соответственно. При этом подешевела аренда – на 2,5%. По сравнению с предыдущим годом рост цен составил 14%, 18,7% и 34,3% соответственно.

В феврале жилая недвижимость продолжила дорожать, в том числе съемная. А в марте ситуация стала улучшаться. В частности, за месяц на 0,7% подешевело вторичное жилье.

А уже в апреле снижение цен было зафиксировано на всех трех рынках: "первичка" за месяц подешевела на 0,6%, "вторичка" – на 1,5%, а аренда жилой недвижимости – на 0,5%.

Оценка жилья. Иллюстративное фото: PrathanChorruangsak/Getty Images

Что изменилось во втором полугодии

После недолгого затишья, которое наблюдалось в мае, в июне в стране немного подорожало новое жилье (на 0,2% за месяц), а вторичное и арендное продолжило дешеветь (по 0,5%).

В июле тенденция продолжилась, несмотря на то, что спрос на жилую недвижимость неуклонно рос. Этому в том числе мог способствовать рост изъятий пенсионных накоплений в связи с тем, что их разрешили использовать в полном объеме пенсионерам по выслуге лет.

Рынок начал реагировать на спрос только в сентябре. В этом месяце "первичка" подорожала на 1,5%, а "вторичка" – на 0,1%. Съемное жилье, наоборот, сильно подешевело – на 2,4% за месяц. Но перед этим, в августе, оно подорожало на 2,3%. Поэтому, возможно, цены просто скорректировались.

В октябре рост цен продолжился – новостройки подорожали на 0,3%, перепродажа жилой недвижимости – на 0,7%, а аренда – на 2,2%.

Как рынок жилья заканчивает год

Согласно последним данным БНС, спрос на жилье в Казахстане падает уже третий месяц подряд. Первичная жилая недвижимость в ноябре при этом подешевела на 0,7% за месяц, вторичная – подорожала на 0,9%, а съемная – выросла в цене на 0,2%.

Но более глобальные годовые данные радуют снижением: "вторичка" по отношению к ноябрю 2022 года подешевела на 5,4% (до 493 552 тенге за квадрат), арендное жилье – на 0,9% (4 828 тенге), а средняя стоимость нового – выросла всего на 3,2% за год (до 491 985 тенге).

Как менялась стоимость жилья в Казахстане. Инфографика: Бюро национальной статистики

Таким образом, прогнозы экспертов о снижении уровня цен и темпов их роста в 2023 году сбылись. А вот в 2024 году эксперты не советуют ждать резкого падения стоимости, как минимум, новой жилой недвижимости.