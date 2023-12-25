Финансы

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Как изменилась стоимость жилья в Казахстане в 2023 году

Опубликовано:

Многоквартирные дома построены в Алматы
Многоквартирные дома. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В начале 2023 года вторичное жилье в Казахстане стоило 517 тысяч за "квадрат". К концу года оно подешевело до 494 тысяч. Как изменилась стоимость жилой недвижимости в стране, узнали журналисты NUR.KZ.

Более года назад казахстанские эксперты ожидали, что в 2023 году цены на жилую недвижимость в стране могут снизиться. В частности, они отмечали уменьшение использования пенсионных накоплений на жилье и остающиеся высокими ипотечные ставки.

Изменение стоимости жилой недвижимости и влияющие на нее факторы мы проследили на основе данных Бюро национальной статистики (БНС), которые мы были опубликованы на нашем портале в течение уходящего года.

Как начался год для рынка жилья

Напомним, что 2023 год начался с подорожания жилья. В январе средние цены за квадратный метр жилой недвижимости составили 481 891 тенге – для новостроек, 515 019 тенге – для "вторички", а также 4 671 тенге – для съемных квартир.

Всего за месяц новое и вторичное жилье тогда подорожало на 0,7% и 0,3% соответственно. При этом подешевела аренда – на 2,5%. По сравнению с предыдущим годом рост цен составил 14%, 18,7% и 34,3% соответственно.

В феврале жилая недвижимость продолжила дорожать, в том числе съемная. А в марте ситуация стала улучшаться. В частности, за месяц на 0,7% подешевело вторичное жилье.

А уже в апреле снижение цен было зафиксировано на всех трех рынках: "первичка" за месяц подешевела на 0,6%, "вторичка" – на 1,5%, а аренда жилой недвижимости – на 0,5%.

Женщина считает на калькуляторе
Оценка жилья. Иллюстративное фото: PrathanChorruangsak/Getty Images

Что изменилось во втором полугодии

После недолгого затишья, которое наблюдалось в мае, в июне в стране немного подорожало новое жилье (на 0,2% за месяц), а вторичное и арендное продолжило дешеветь (по 0,5%).

В июле тенденция продолжилась, несмотря на то, что спрос на жилую недвижимость неуклонно рос. Этому в том числе мог способствовать рост изъятий пенсионных накоплений в связи с тем, что их разрешили использовать в полном объеме пенсионерам по выслуге лет.

Рынок начал реагировать на спрос только в сентябре. В этом месяце "первичка" подорожала на 1,5%, а "вторичка" – на 0,1%. Съемное жилье, наоборот, сильно подешевело – на 2,4% за месяц. Но перед этим, в августе, оно подорожало на 2,3%. Поэтому, возможно, цены просто скорректировались.

В октябре рост цен продолжился – новостройки подорожали на 0,3%, перепродажа жилой недвижимости – на 0,7%, а аренда – на 2,2%.

Как рынок жилья заканчивает год

Согласно последним данным БНС, спрос на жилье в Казахстане падает уже третий месяц подряд. Первичная жилая недвижимость в ноябре при этом подешевела на 0,7% за месяц, вторичная – подорожала на 0,9%, а съемная – выросла в цене на 0,2%.

Но более глобальные годовые данные радуют снижением: "вторичка" по отношению к ноябрю 2022 года подешевела на 5,4% (до 493 552 тенге за квадрат), арендное жилье – на 0,9% (4 828 тенге), а средняя стоимость нового – выросла всего на 3,2% за год (до 491 985 тенге).

Как менялась стоимость жилья в Казахстане
Как менялась стоимость жилья в Казахстане. Инфографика: Бюро национальной статистики

Таким образом, прогнозы экспертов о снижении уровня цен и темпов их роста в 2023 году сбылись. А вот в 2024 году эксперты не советуют ждать резкого падения стоимости, как минимум, новой жилой недвижимости.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2050471-kak-menyalas-stoimost-zhilya-v-2023-godu-v-kazahstane/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.