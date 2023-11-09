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Цены на аренду жилья снова начали расти в Казахстане

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Многоквартирные дома построены в Алматы
Многоквартирные дома. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Цены на аренду жилья в Казахстане за месяц выросли сразу на 2,2%. Увеличилась и стоимость его продажи: на первичном рынке – на 0,3%, а на вторичном – на 0,7%. Подробности узнали журналисты NUR.KZ.

В прошлом месяце на рынке арендного жилья фиксировалось снижение цен – в среднем на 2,4% за месяц. Однако октябрь данную тенденцию не продолжил, и они снова начали расти.

По данным Бюро национальной статистики, в октябре средняя стоимость на первичном рынке жилой недвижимости выросла на 0,3% за месяц, а на вторичном – на 0,7%. Аренда жилья за то же время подорожала на 2,2%.

Стоит отметить, что в годовом разрезе рост цен фиксируется только на "первичку" – сразу на 5,1%. В то же время "вторичка" и аренда квартир в среднем стоят дешевле, чем год назад – на 5,3% и 3,4% соответственно.

Средняя стоимость квадратного метра жилья по итогам октября составила:

  • на первичном рынке – 495 378 тенге;
  • на вторичном рынке – 489 165 тенге;
  • на рынке аренды – 4 820 тенге.

В зависимости от города средняя стоимость жилой недвижимости может сильно отличаться. Так, например, самое дорогое новое жилье продается в Астане (588 834 тенге), а вторичное – в Алматы (601 411 тенге).

Самая дешевая жилая недвижимость на первичном рынке продается в Актобе – 266 976 тенге в среднем за квадратный метр. При этом Жезказгане средняя стоимость нового жилья составляет всего 160 000 тенге, однако такие цены доступны только в рамках программы "Нурлы Жер".

Кокшетау отличился самыми низкими ценами на "вторичку" – в районе 289 800 тенге за "квадрат".

Самая дорогая аренда в Алматы – 5 503 тенге за квадратный метр. В Астане съемный "квадрат" стоит 4 815 тенге, а в Шымкенте – 2 853 тенге.

Цены на рынке жилья
Цены на рынке жилья. Источник: Бюро национальной статистики

Стоит отметить, что аналитики уже фиксировали снижение цен на рынке арендного жилья в октябе. Однако тогда анализировались объявления арендодателей, а не фактически уплаченные цены.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2044951-tseny-na-arendu-zhilya-snova-nachali-rasti-v-kazahstane/

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