Полмиллиона за "квадрат": сколько стоит жилье в Казахстане

Деньги. Иллюстративное фото: Max Zolotukhin/Getty Images

Рынок недвижимости в Казахстане "топчется" на месте. С одной стороны дорожает первичное жилье, а с другой – дешевеют "вторичка" и аренда. В ценах на квадратные метры разбирались журналисты NUR.KZ.

В мае 2023 года на казахстанском рынке жилья наступило временное затишье – стоимость квадратных метров за месяц практически не изменилась. В июне ситуация лишь немного сдвинулась с "мертвой точки".

По данным Бюро национальной статистики, первичный рынок жилой недвижимости за месяц подорожал на 0,2%. Сильнее всего цены выросли в Семее и Шымкенте – на 2,8% и 2,1% соответственно. Отметился также Талдыкорган – рост на 1,4% за месяц.

При этом сразу в 12 городах страны, в том числе в Алматы и Астане, цены за месяц никак не изменились, а Кокшетау стал единственным крупным городом, где "первичка" за месяц подешевела – сразу на 3,1%.

В разрезе всего года цены на недвижимость стали выше на 5%. Самый сильный прирост был зафиксирован в Павлодаре и Актау – на 18,1% и 18% соответственно.

Таким образом, по итогам июня средняя стоимость одного квадратного метра первичного жилья установилась в районе 486 880 тенге.

Самая дорогая новая жилая недвижимость продается в Астане – 587 406 тенге в среднем за "квадрат", а самая дешевая – в Жезказгане, где в рамках программы "Нурлы Жер" можно купить квартиру в новостройке по цене в 160 тыс. тенге за квадратный метр.

В Алматы "квадрат" в новостройках в среднем стоит около 549 835 тенге, а в Шымкенте – 447 618 тенге.

Цены на первичном рынке жилья. Источник: Бюро национальной статистики

На вторичном рынке, наоборот, наблюдается некоторое снижение цен. За месяц стоимость одного "квадрата" в среднем по стране снизилась на 0,5%.

Самое сильное снижение было зафиксировано в Кокшетау (на 4,8%) и Атырау (на 2,5%). В Караганде, Костанае и Усть-Каменогорске цены упали на 0,4% в каждом из городов, а в Алматы снижение составило 1,2%.

В годовом разрезе рост цен продолжается – 1,9% по сравнению с июнем 2022 года. Сильнее всего цены выросли в Семее – на 29,9%, а также в Актобе – на 22,4% за год.

По итогам июня 2023 года средняя стоимость одного квадратного метра жилья на вторичном рынке установилась в районе 503 185 тенге.

Самое дорогое вторичное жилье продается в Алматы (614 236 тенге за "квадрат"), а самое дешевое – в Таразе (293 933 тенге). В Астане квадратный метр "вторички" стоит в среднем 601 654 тенге, а в Шымкенте – около 428 013 тенге.

Цены на вторичном рынке жилья. Источник: Бюро национальной статистики

Что касается арендного жилья, то здесь в месячной динамике также зафиксировано снижение цен на 0,5%. Однако в большинстве городов наблюдается абсолютное затишье.

Исключением стали Костанай и Алматы, где цены на аренду снизились на 0,2% и 0,8% за месяц. В Шымкенте, наоборот, они выросли на 0,9%.

За год цены в среднем по стране стали выше на 26,8%. Самый сильный годовой прирост зафиксирован в Кокшетау (45,5%). Следом идут Петропавловск (41,5%) и Актау (41,1%).

В Алматы средняя стоимость аренды жилья за год выросла на 38,8%, в Астане – на 15,6%, а в Шымкенте – на 12%. С учетом роста в среднем по Казахстану она установилась в районе 4 633 тенге за один квадратный метр.

Самое дорогое жилье сдается в Алматы – 5 392 тенге, а самое дешевое в Таразе – всего 1 896 тенге за квадратный метр. В Астане один "квадрат" в среднем стоит 4 451 тенге, а в Шымкенте – 2 793 тенге.

Цены на арендное жилье в Казахстане. Источник: Бюро национальной статистики

Таким образом, можно отметить, что в большинстве городов рост цен на жилую недвижимость или приостановился, или же идет гораздо более медленными темпами, чем годом ранее. Это может говорить о том, что рынок жилья в Казахстане постепенно остывает.

Напомним, ранее эксперты отмечали, что одной из причин сильного роста цен в стране, в том числе и на жилье, является наличие множества государственных льготных программ.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2028036-polmilliona-za-kvadrat-skolko-stoit-zhile-v-kazahstane/