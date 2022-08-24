Подешевеет ли жилье осенью или в 2023 году, рассказали казахстанские эксперты

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Продолжающийся рост цен на квадратные метры стал одним из наиболее острых и тревожных тем для казахстанцев. О том, что происходит с рынком жилья сейчас и что ожидать в 2023 году, рассказали на портале "Крыша".

Приобрести собственное жилье – сложная задача для значительного количества семей в Казахстане.

На это указывает статистика: 614,7 тыс. человек состоят в очереди на получение льготного жилья. При этом квартиры на рыночных условиях оказались недоступны из-за продолжающегося роста цен.

И хоть покупать жилье стали реже, его стоимость пока еще не начинала снижаться. На портале "Крыша" опросили некоторых экспертов о текущем состоянии рынка и его будущем. Вот какие выводы можно сделать.

Первичный рынок

Специалисты отмечают, что за май-июль жилье в новостройках даже немного подешевело (в Шымкенте и Нур-Султане). Это связано с событиями в январе текущего года, когда застройщики завысили цены на фоне ожидания определенных рисков.

"Сейчас на рынок влияет только стоимость стройматериалов и сезонное снижение спроса.

Застройщикам, чтобы найти своего покупателя и оставаться в нише, необходимо снижать цены", – отмечает Виктор Микрюков, президент Ассоциации застройщиков Казахстана.

Иллюстративное фото: freepik.com

При этом сообщается, что есть риск закрытия до 15% компаний-застройщиков, а 60% из них уже не успевают по срокам и вынуждены передвигать даты сдачи объекта, иногда до полугода.

В целом, они отмечают, что осенью цены скорее всего будут расти из-за подорожания стройматериалов.

Вторичный рынок

Наиболее популярными на перепродажах оказались двухкомнатные квартиры эконом- и комфорт-класса. Это связано с их удобством как для проживания, так и для сдачи в аренду.

Однако, как указывают сразу несколько специалистов, покупательская способность казахстанцев сократилась. Особенно это видно на рынке вторичного жилья: 30 393 сделок по купле-продаже в июле против 56 тыс. в апреле.

При этом поддерживающих спрос факторов больше нет: пенсионные накопления закончились, а высокие кредитные ставки делают ипотеку непривлекательной. В результате рынок ждет запуска новых госпрограмм.

Иллюстративное фото: freepik.com

"В ближайшее время мы ожидаем оживления на вторичном рынке. Это происходит ежегодно с середины августа до середины октября.

В это время приезжают студенты, родители покупают им квартиры, кто-то переезжает, меняет школы из-за, опять-таки, учебы детей в другие районы. Поэтому рынок сдвинется", – сообщает Наталья Калмыкова, заместитель директора АН Sweet Home.

Но так как вторичный рынок связан с первичным, то при отсутствии снижения цен на новостройки ожидать удешевления старого жилья не приходится.

В целом все специалисты отмечают, что сейчас акции, рассрочки и скидки от застройщиков будут поддерживать текущую стоимость. А риски оказаться дольщиком в затянувшейся стройке возрастают.

Но есть вероятность, что в 2023 году эта ситуация может измениться и привести к некоторому снижению цен.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1984418-podesheveet-li-zhile-osenyu-ili-v-2023-godu-rasskazali-kazahstanskie-eksperty/