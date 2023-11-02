Подорожает ли недвижимость в Казахстане в ближайшее время, рассказали эксперты

По прогнозам экспертов, цена на жилье скоро снова вырастет, при том, что предложение опережает спрос. Стоимость кв. м на первичном рынке пока – 493 тыс. тенге, передает сайт телеканала КТК.

Как говорится в сюжете телеканала, стоимость первичного жилья в 2023 году подросла почти на 6%. При том, что за восемь месяцев текущего возвели почти 10 миллионов квадратных метров, это на 13% больше, чем в прошлом году.

Экономисты считают, что средняя стоимость кв. м может превысить 500 тыс. тенге. И, по их словам, данная цена необоснованна. Однако, как говорят эксперты, резкого падения стоимости все равно ждать не стоит.

"После пандемии цены на квартиры взлетели в два раза. Это ценовой пузырь. В регионах спроса на квартиры очень мало. Если спроса долго не будет, то цены могут упасть. Но в очень далекой перспективе. Но, так как это может привести к банкротству застройщиков, вряд ли это допустят. Возможно, тогда будет упор на льготные программы", – сказал экономист Максат Халык.

Также экономисты отмечают, что разобраться, завышена цена за квадратный метр или нет, сложно. Необходимо узнать себестоимость. Поэтому они предлагают строительным компаниям публиковать отчетность в широком доступе.

"Государство в последнее время активно налегает на льготную ипотеку. Субсидирование и так далее. Раньше это было для социально уязвимых слоев населения. Сейчас – для всех. Так как они получают государственные деньги, правильно было бы им сделать свою отчетность прозрачнее. Я думаю, это создаст правильный юридический нажим на застройщиков по прозрачности", – сказал экономист Расул Рысмамбетов.

В Ассоциации застройщиков Казахстана журналистам телеканала объяснили, что себестоимость зависит от большого количества затрат: приобретение земельного участка, стройматериалы, гарантийные обязательства. И это еще не весь список.

"Если говорить о себестоимости, то на сегодняшний день себестоимость жилья примерно равна 260-290 тыс. тенге за квадратный метр. Опять же, если дальше проваливаться в линейку классов, в расположение объекта, эта цена будет варьироваться. И она будет увеличиваться. Снизить, когда продолжают дорожать материалы, невозможно", – сообщил президент Ассоциации застройщиков Казахстана Виктор Микрюков.

Тем временем риелторы говорят о сокращении количества сделок, поскольку предложение превышает спрос. Однако, по официальной статистике, цены на вторичном рынке в этом году снизились почти на 4%, а вот стоимость нового жилья не падает.

"Снижения цены как такового нет. Есть снижение спроса. Если сравнивать на данный момент количество сделок в Алматы – в месяц в районе 6 тысяч. Это падение на 20% именно спроса. А цена как стояла, так и держится. По поводу рынка вторичного жилья спрос, естественно, упал… на старый фонд квартир до 74-го года постройки, так как они не подходят уже под ипотечное кредитование", – заявил директор агентства недвижимости Асхат Базарбаев.

Между тем в Ассоциации застройщиков добавили, что падения цен на новые квартиры не будет. Стоимость соответствует текущей инфляции. Более того, в крупных городах, вероятно, произойдет очередное подорожание.

Источник: КТК

Напомним, еще в сентябре глава "Отбасы банка" Ляззат Ибрагимова заявила, что стоимость на жилье в Казахстане "вряд ли упадет".

Однако, как отмечали в прошлом месяце аналитики, стоимость съемного жилья в Казахстане все-таки подешевела. Так, цена аренды оказалась на 0,2% ниже, чем год назад.

Кроме того, на фоне подорожания жилья в Казахстане спрос на него пошел вниз. За месяц продажи упали сразу на 8,8%, а за год – на 2,3%.