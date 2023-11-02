Политика и экономика

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Подорожает ли недвижимость в Казахстане в ближайшее время, рассказали эксперты

Опубликовано:

Мужчина в костюме передает семье ключи от квартиры
Ключи от квартиры. Иллюстративное фото: freepik.com

По прогнозам экспертов, цена на жилье скоро снова вырастет, при том, что предложение опережает спрос. Стоимость кв. м на первичном рынке пока – 493 тыс. тенге, передает сайт телеканала КТК.

Как говорится в сюжете телеканала, стоимость первичного жилья в 2023 году подросла почти на 6%. При том, что за восемь месяцев текущего возвели почти 10 миллионов квадратных метров, это на 13% больше, чем в прошлом году.

Экономисты считают, что средняя стоимость кв. м может превысить 500 тыс. тенге. И, по их словам, данная цена необоснованна. Однако, как говорят эксперты, резкого падения стоимости все равно ждать не стоит.

"После пандемии цены на квартиры взлетели в два раза. Это ценовой пузырь. В регионах спроса на квартиры очень мало. Если спроса долго не будет, то цены могут упасть. Но в очень далекой перспективе. Но, так как это может привести к банкротству застройщиков, вряд ли это допустят. Возможно, тогда будет упор на льготные программы", – сказал экономист Максат Халык.

Также экономисты отмечают, что разобраться, завышена цена за квадратный метр или нет, сложно. Необходимо узнать себестоимость. Поэтому они предлагают строительным компаниям публиковать отчетность в широком доступе.

"Государство в последнее время активно налегает на льготную ипотеку. Субсидирование и так далее. Раньше это было для социально уязвимых слоев населения. Сейчас – для всех. Так как они получают государственные деньги, правильно было бы им сделать свою отчетность прозрачнее. Я думаю, это создаст правильный юридический нажим на застройщиков по прозрачности", – сказал экономист Расул Рысмамбетов.

В Ассоциации застройщиков Казахстана журналистам телеканала объяснили, что себестоимость зависит от большого количества затрат: приобретение земельного участка, стройматериалы, гарантийные обязательства. И это еще не весь список.

"Если говорить о себестоимости, то на сегодняшний день себестоимость жилья примерно равна 260-290 тыс. тенге за квадратный метр. Опять же, если дальше проваливаться в линейку классов, в расположение объекта, эта цена будет варьироваться. И она будет увеличиваться. Снизить, когда продолжают дорожать материалы, невозможно", – сообщил президент Ассоциации застройщиков Казахстана Виктор Микрюков.

Тем временем риелторы говорят о сокращении количества сделок, поскольку предложение превышает спрос. Однако, по официальной статистике, цены на вторичном рынке в этом году снизились почти на 4%, а вот стоимость нового жилья не падает.

"Снижения цены как такового нет. Есть снижение спроса. Если сравнивать на данный момент количество сделок в Алматы – в месяц в районе 6 тысяч. Это падение на 20% именно спроса. А цена как стояла, так и держится. По поводу рынка вторичного жилья спрос, естественно, упал… на старый фонд квартир до 74-го года постройки, так как они не подходят уже под ипотечное кредитование", – заявил директор агентства недвижимости Асхат Базарбаев.

Между тем в Ассоциации застройщиков добавили, что падения цен на новые квартиры не будет. Стоимость соответствует текущей инфляции. Более того, в крупных городах, вероятно, произойдет очередное подорожание.

Источник: КТК

Напомним, еще в сентябре глава "Отбасы банка" Ляззат Ибрагимова заявила, что стоимость на жилье в Казахстане "вряд ли упадет".

Однако, как отмечали в прошлом месяце аналитики, стоимость съемного жилья в Казахстане все-таки подешевела. Так, цена аренды оказалась на 0,2% ниже, чем год назад.

Кроме того, на фоне подорожания жилья в Казахстане спрос на него пошел вниз. За месяц продажи упали сразу на 8,8%, а за год – на 2,3%.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2043704-podorozhaet-li-nedvizhimost-v-kazahstane-v-blizhayshee-vremya-rasskazali-eksperty/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.