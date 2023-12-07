Специалистам из каких сфер могут дать ипотеку под 0,01% в Казахстане

По программе "С дипломом – в село" специалисты здравоохранения, образования и некоторых других сфер экономики могут оформить ипотеку под 0,01%. На каких условиях ее выдают, узнали журналисты NUR.KZ.

В Казахстане действует программа, в рамках которой специалисты из разных сфер экономики могут получить льготный жилищный заем под 0,01% на покупку или строительство дома, а также подъемное пособие.

Главное условие – переехать в сельскую местность. Как объясняют в Министерстве национальной экономики РК, если казахстанец согласен на это, то он может рассчитывать на получение ипотечного займа на сумму до 1 500 МРП (5 175 000 тенге в 2023 году) и сроком до 15 лет.

Всего на 2023 год было предусмотрено 18,6 млрд тенге для приобретения жилья 3,6 тыс. специалистам. При этом напомним, что по состоянию на октябрь 2023 года было принято более 4 000 заявок на участие в программе.

Размер "подъемных" переехавшему в село специалисту составит 100 МРП (345 тыс. тенге).

Стоит отметить, что в 2024 году условия программы изменятся. Так, с 2024 года бюджетный кредит для специалистов, прибывших для работы в районные центры, увеличится до 2 500 МРП (9 230 000 тенге в 2024 году), а для сельских населенных пунктов – до 2 000 МРП (7 384 000 тенге).

Какие нужны специалисты

Такие условия подойдут не всем профессиям, а только востребованным в сельской местности. Так в программе могут принять участие специалисты следующих сфер:

здравоохранение;

образование;

социальное обеспечение;

культура;

спорт;

агропромышленной комплекс;

государственные служащие аппаратов акиматов (кроме самих акимов и их заместителей).

Чтобы принять участие в проекте "С дипломом – в село", казахстанцу нужно будет зарегистрироваться на портале "Отбасы банка" и подписать заявку с помощью ЭЦП.